По просьбе Комаровой в ХМАО прибыл второй водяной бомбардировщик

Второй борт Бе-200 должен помочь группировке пожарных тушить горящие леса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

По просьбе губернатора ХМАО Комаровой региональная группировка по тушению лесных пожаров усилится еще одним самолетом-амфибией Бе-200. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель руководителя департамента недропользования Югры Егор Збродов.

«Сегодня подписаны Натальей Владимировной (губернатором — прим. URA.RU) письма о привлечении дополнительно самолета Бе-200 (в адрес МЧС России) и дополнительно 50 человек из Иркутской области (в адрес губернатора Иркутской области). Мы сейчас создаем группировку, чтобы в случае ухудшения ситуации мы могли оперативно реагировать на угрозы объектам экономики, населенным пунктам и уже работать на землях лесного фонда», — сказал корреспонденту агентства Збродов. В своем обращении к жителям региона губернатор добавила, что второй Бе-200 уже приступил к тушению пожаров.



Авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в ХМАО сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается. Действует более 67 очагов на площади свыше 84 000 гектаров. Спасатели перекрыли движение по Оби на шестикилометровом участке в Октябрьском районе ХМАО для безопасного забора воды самолетом-амфибией Бе-200. Борт участвует в тушении лесных пожаров. В двух районах Ханты-Мансийского автономного округа ввели ограничения скорости до 60 км/час, чтобы обезопасить автомобилистов от большого огня.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сменила ответственного за тушение лесных пожаров. Глава региона вернула эту обязанность своему заму Алексею Забозлаеву.