07 августа 2022

Пермяк нашел краснокнижный гриб, живущий на умирающих деревьях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес. Тюмень, лес, березы, березовая роща
Гриб обнаружил сотрудник Чайковского лесничества Фото:

В Пермском крае сотрудник Чайковского лесничества обнаружил на березе редкий гриб — Климакодон северный, который занесен в красную книгу Амурской и Тюменской областей. Фотографией его находки поделилось министерство природных ресурсов Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Среди редких грибов попадаются по-настоящему диковинные. Грибы, которые не могут не привлечь внимание и опытных грибников, и случайных посетителей леса», — указано в посте.

Климакодон северный — несъедобный гриб. Он селится на лиственных деревьях, чаще всего ослабленных или умирающих. Состоит гриб из крупных языковидных шляпок, срастающихся у основания и образующих большие «этажерки».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае нашли краснокнижный дремлющий цветок. Дремлик хорошо приспособлен к существованию на каменистых склонах, поскольку корни его легко проникают между камнями.

Встретить такой гриб — редкость даже для опытных грибников

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В Пермском крае сотрудник Чайковского лесничества обнаружил на березе редкий гриб — Климакодон северный, который занесен в красную книгу Амурской и Тюменской областей. Фотографией его находки поделилось министерство природных ресурсов Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Среди редких грибов попадаются по-настоящему диковинные. Грибы, которые не могут не привлечь внимание и опытных грибников, и случайных посетителей леса», — указано в посте. Климакодон северный — несъедобный гриб. Он селится на лиственных деревьях, чаще всего ослабленных или умирающих. Состоит гриб из крупных языковидных шляпок, срастающихся у основания и образующих большие «этажерки». Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае нашли краснокнижный дремлющий цветок. Дремлик хорошо приспособлен к существованию на каменистых склонах, поскольку корни его легко проникают между камнями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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