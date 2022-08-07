Гриб обнаружил сотрудник Чайковского лесничества Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае сотрудник Чайковского лесничества обнаружил на березе редкий гриб — Климакодон северный, который занесен в красную книгу Амурской и Тюменской областей. Фотографией его находки поделилось министерство природных ресурсов Пермского края в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Среди редких грибов попадаются по-настоящему диковинные. Грибы, которые не могут не привлечь внимание и опытных грибников, и случайных посетителей леса», — указано в посте.

Климакодон северный — несъедобный гриб. Он селится на лиственных деревьях, чаще всего ослабленных или умирающих. Состоит гриб из крупных языковидных шляпок, срастающихся у основания и образующих большие «этажерки».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае нашли краснокнижный дремлющий цветок. Дремлик хорошо приспособлен к существованию на каменистых склонах, поскольку корни его легко проникают между камнями.