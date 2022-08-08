Директору института УрФУ запретили видеться с адвокатом в СИЗО

Евгений Шурманов будет находиться в СИЗО до 8 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юриста Давида Хечяна, приехавшего из Москвы на разговор с директором института физкультуры и спорта УрФУ Евгением Шурмановым, не пустили к нему в СИЗО №1 (Екатеринбург), объясняя это решение состоянием подсудимого. Об этом URA.RU рассказал адвокат Иван Чукшис, присутствовавший при визите юриста в СИЗО.

«Адвокат прилетел из Москвы с целью пообщаться с Шурмановым, о чем заблаговременно предупредил. Зайдя в СИЗО, он получил отказ во встрече. По указанию психолога, вывод Шурманова был запрещен», — рассказал Чукшис.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области. Там подтвердили информацию. «Адвокат не мог посетить своего клиента по медицинским показаниям», — уточнили в ведомстве. Связаться с Хечяном на момент публикации не удалось.

Шурманов был задержан в середине июня после апрельских обысков, которые проводили сотрудники ФСБ. Директора института обвинили в мошенничестве и отправили в СИЗО на время расследования дела. Когда Шурманов находился под стражей, в его отношении завели еще одно дело — о хищении субсидии. По версии следствия, он присвоил деньги, адресованные спортсменам из местной команды по регби. Сам Шурманов отрицает вину и просит суд разрешить покинуть СИЗО. Однако ему продлили арест до 8 октября.