В Челябинске под окнами дома нашли тело пенсионерки

09 августа 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Полиция проводит поквартирный обход соседей в доме с погибшей женщиной Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске вечером 9 августа под окнами пятиэтажного дома обнаружили тело пенсионерки. По данным URA.RU, сотрудники следственного комитета выясняют, носит ли смерть криминальный характер. «Бабушка выпала из окна пятого этажа. Опрашиваются соседи», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. ЧП произошло на улице Вахтангова. Погибшая была 1940 года рождения. По словам очевидцев, весь день пенсионерка кричала из окна бессвязные вещи. Ранее сын, который ухаживал за женщиной, несколько раз останавливал ее от попыток суицида. На момент происшествия родственника в квартире не было. В следственном управлении СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.

В Челябинске вечером 9 августа под окнами пятиэтажного дома обнаружили тело пенсионерки. По данным URA.RU, сотрудники следственного комитета выясняют, носит ли смерть криминальный характер. «Бабушка выпала из окна пятого этажа. Опрашиваются соседи», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. ЧП произошло на улице Вахтангова. Погибшая была 1940 года рождения. По словам очевидцев, весь день пенсионерка кричала из окна бессвязные вещи. Ранее сын, который ухаживал за женщиной, несколько раз останавливал ее от попыток суицида. На момент происшествия родственника в квартире не было. В следственном управлении СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.