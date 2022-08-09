09 августа 2022

В Челябинском университете заявили о недоборе на бюджетные места

© Служба новостей «URA.RU»
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Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск, приемная комиссия, челгу, челябинский государственный университет, таскаев сергей
В ЧелГУ появились вакантные места на бюджет по 10 специальностям Фото:

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) стартует дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, допнабор продлится до 16 августа.

«Для участия в конкурсе абитуриентам, в том числе уже ранее подававшим документы, необходимо заново пройти процедуру поступления. Для этого поступающий может выбрать удобный для себя способ — прийти в приемную комиссию (Братьев Кашириных, 129) или дистанционно, через личный кабинет», — заявили в пресс-службе ЧелГУ.

В вузе отметили, что вакантные бюджетные места появились на направления «Управление качеством», «Экология и природопользование», «Лесное дело», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Педагогическое образование (география и биология)», «Физика», «Радиофизика», «Наноинженерия», а также на образовательные программы в филиалах «Прикладная математика и информатика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Абитуриент вправе подать документы, выбрав до трех направлений (специальностей) из перечня с вакантными бюджетными местами.

Ранее в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) объявили о дополнительном приеме абитуриентов на бюджетные места. На дополнительные бюджетные места в ЮУрГУ осталось 168 вакантных мест. Это такие направления, как металлургия, машиностроение и инженерные специальности.

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В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) стартует дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, допнабор продлится до 16 августа. «Для участия в конкурсе абитуриентам, в том числе уже ранее подававшим документы, необходимо заново пройти процедуру поступления. Для этого поступающий может выбрать удобный для себя способ — прийти в приемную комиссию (Братьев Кашириных, 129) или дистанционно, через личный кабинет», — заявили в пресс-службе ЧелГУ. В вузе отметили, что вакантные бюджетные места появились на направления «Управление качеством», «Экология и природопользование», «Лесное дело», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Педагогическое образование (география и биология)», «Физика», «Радиофизика», «Наноинженерия», а также на образовательные программы в филиалах «Прикладная математика и информатика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Абитуриент вправе подать документы, выбрав до трех направлений (специальностей) из перечня с вакантными бюджетными местами. Ранее в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) объявили о дополнительном приеме абитуриентов на бюджетные места. На дополнительные бюджетные места в ЮУрГУ осталось 168 вакантных мест. Это такие направления, как металлургия, машиностроение и инженерные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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