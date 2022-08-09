В Челябинском университете заявили о недоборе на бюджетные места

В ЧелГУ появились вакантные места на бюджет по 10 специальностям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) стартует дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, допнабор продлится до 16 августа.

«Для участия в конкурсе абитуриентам, в том числе уже ранее подававшим документы, необходимо заново пройти процедуру поступления. Для этого поступающий может выбрать удобный для себя способ — прийти в приемную комиссию (Братьев Кашириных, 129) или дистанционно, через личный кабинет», — заявили в пресс-службе ЧелГУ.

В вузе отметили, что вакантные бюджетные места появились на направления «Управление качеством», «Экология и природопользование», «Лесное дело», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Педагогическое образование (география и биология)», «Физика», «Радиофизика», «Наноинженерия», а также на образовательные программы в филиалах «Прикладная математика и информатика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии». Абитуриент вправе подать документы, выбрав до трех направлений (специальностей) из перечня с вакантными бюджетными местами.

Ранее в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) объявили о дополнительном приеме абитуриентов на бюджетные места. На дополнительные бюджетные места в ЮУрГУ осталось 168 вакантных мест. Это такие направления, как металлургия, машиностроение и инженерные специальности.