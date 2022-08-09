Собчак: в СК жалуются на травести, певшего гимн РФ с ЛГБТ-флагом

Ксения Собчак рассказала о жалобе в СК из-за травести, спевшего гимн РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист и телеведущая Ксения Собчак осветила тему жалобы патриотического движения «Зов народа» в СКР на травести-артиста в гей-клубе Екатеринбурга, который исполнил гимн России с флагом ЛГБТ. Эту тему она подняла в своем telegram-канале.

«Активисты требуют привлечь артиста по статье 17.10 КоАП (Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации). Они аргументируют необходимость наказания тем, что Россия сейчас сражается в Украине за русский мир и традиционные ценности, а значит, выступление Нечаева — провокация», — написала Собчак.

Напомним, в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами».