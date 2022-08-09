09 августа 2022

Собчак: в СК жалуются на травести, певшего гимн РФ с ЛГБТ-флагом

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Бизнес-форум
Ксения Собчак рассказала о жалобе в СК из-за травести, спевшего гимн РФ Фото:

Журналист и телеведущая Ксения Собчак осветила тему жалобы патриотического движения «Зов народа» в СКР на травести-артиста в гей-клубе Екатеринбурга, который исполнил гимн России с флагом ЛГБТ. Эту тему она подняла в своем telegram-канале.

«Активисты требуют привлечь артиста по статье 17.10 КоАП (Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации). Они аргументируют необходимость наказания тем, что Россия сейчас сражается в Украине за русский мир и традиционные ценности, а значит, выступление Нечаева — провокация», — написала Собчак.

Напомним, в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами».

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Журналист и телеведущая Ксения Собчак осветила тему жалобы патриотического движения «Зов народа» в СКР на травести-артиста в гей-клубе Екатеринбурга, который исполнил гимн России с флагом ЛГБТ. Эту тему она подняла в своем telegram-канале. «Активисты требуют привлечь артиста по статье 17.10 КоАП (Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации). Они аргументируют необходимость наказания тем, что Россия сейчас сражается в Украине за русский мир и традиционные ценности, а значит, выступление Нечаева — провокация», — написала Собчак. Напомним, в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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