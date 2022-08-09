09 августа 2022

Популярный западный игровой журнал оценил пермскую видеоигру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа за компьютером. Иллюстрации. Екатеринбург, ноутбук, интернет, клавиатура, работа, фрилансер, фриланс, компьютер, онлайн, удаленная работа, удаленка, работа на удаленке, работа на компьютере, работа за компьютером, клавиатура компьютера
Игру оценили за красивую визуальную составляющую и саундтрек Фото:

Популярный англоязычный сайт, посвященный видеоиграм в жанре квест оценил пермскую видеоигру. Критики с онлайн-журнала Adventure gamers тепло приняли игру «Человеколось» (Mooseman) пермских разработчиков из студии Morteshka.

«Наш вердикт: „Человеколось“ — это красивая и трогательная игра, которая рассказывает историю путешествия шамана, который должен принести свет в свой мир. Игра короткая, но она стоит того, чтобы в нее поиграть из-за атмосферы и креатива», — пишет Adventure gamers.

Среди достоинств критики отметили визуальную составляющую, красивую картинку и анимацию, саундтрек и умелое использование игровых механик. Не понравилось критикам, что игра слишком короткая, а также, что в ней мало головоломок. В Mooseman игроку предстоит пройти за племенного шамана по землям пермской чуди. Попутно нужно решать головоломки и сражаться с божествами из мифов коми и других финно-угорских народов. Особенностью проекта является полная озвучка текста на коми-пермяцком языке.

Веб-сайт Adventure gamers, посвященный обзорам видеоигр в жанре квест, был создан в 1998 году британцем Мареком Бронстрингом. Позже онлайн-журнал стал популярным и попал в несколько списков заслуженных и доверяемых обозревателей видеоигр.

Ранее студия Morteshka также выпустила ролевую игру Black book, которая рассказывает историю молодой ведьмы из Чердынского уезда Пермской губернии в XIX веке. После релиза проект высоко оценили как российские так и западные критики. Сами разработчики сообщили, что на создание игры собрали на Kickstarter более 11 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Популярный англоязычный сайт, посвященный видеоиграм в жанре квест оценил пермскую видеоигру. Критики с онлайн-журнала Adventure gamers тепло приняли игру «Человеколось» (Mooseman) пермских разработчиков из студии Morteshka. «Наш вердикт: „Человеколось“ — это красивая и трогательная игра, которая рассказывает историю путешествия шамана, который должен принести свет в свой мир. Игра короткая, но она стоит того, чтобы в нее поиграть из-за атмосферы и креатива», — пишет Adventure gamers. Среди достоинств критики отметили визуальную составляющую, красивую картинку и анимацию, саундтрек и умелое использование игровых механик. Не понравилось критикам, что игра слишком короткая, а также, что в ней мало головоломок. В Mooseman игроку предстоит пройти за племенного шамана по землям пермской чуди. Попутно нужно решать головоломки и сражаться с божествами из мифов коми и других финно-угорских народов. Особенностью проекта является полная озвучка текста на коми-пермяцком языке. Веб-сайт Adventure gamers, посвященный обзорам видеоигр в жанре квест, был создан в 1998 году британцем Мареком Бронстрингом. Позже онлайн-журнал стал популярным и попал в несколько списков заслуженных и доверяемых обозревателей видеоигр. Ранее студия Morteshka также выпустила ролевую игру Black book, которая рассказывает историю молодой ведьмы из Чердынского уезда Пермской губернии в XIX веке. После релиза проект высоко оценили как российские так и западные критики. Сами разработчики сообщили, что на создание игры собрали на Kickstarter более 11 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...