Популярный западный игровой журнал оценил пермскую видеоигру

Игру оценили за красивую визуальную составляющую и саундтрек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Популярный англоязычный сайт, посвященный видеоиграм в жанре квест оценил пермскую видеоигру. Критики с онлайн-журнала Adventure gamers тепло приняли игру «Человеколось» (Mooseman) пермских разработчиков из студии Morteshka.

«Наш вердикт: „Человеколось“ — это красивая и трогательная игра, которая рассказывает историю путешествия шамана, который должен принести свет в свой мир. Игра короткая, но она стоит того, чтобы в нее поиграть из-за атмосферы и креатива», — пишет Adventure gamers.

Среди достоинств критики отметили визуальную составляющую, красивую картинку и анимацию, саундтрек и умелое использование игровых механик. Не понравилось критикам, что игра слишком короткая, а также, что в ней мало головоломок. В Mooseman игроку предстоит пройти за племенного шамана по землям пермской чуди. Попутно нужно решать головоломки и сражаться с божествами из мифов коми и других финно-угорских народов. Особенностью проекта является полная озвучка текста на коми-пермяцком языке.

Веб-сайт Adventure gamers, посвященный обзорам видеоигр в жанре квест, был создан в 1998 году британцем Мареком Бронстрингом. Позже онлайн-журнал стал популярным и попал в несколько списков заслуженных и доверяемых обозревателей видеоигр.

Ранее студия Morteshka также выпустила ролевую игру Black book, которая рассказывает историю молодой ведьмы из Чердынского уезда Пермской губернии в XIX веке. После релиза проект высоко оценили как российские так и западные критики. Сами разработчики сообщили, что на создание игры собрали на Kickstarter более 11 млн рублей.