09 августа 2022

В Сургуте на День физкультурника перекроют одну из улиц города. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт
Из-за празднования Дня физкультурника перекроют дорогу к СурГу Фото:

В Сургуте во время празднования Дня физкультурника перекроют дорогу, ведущую к СурГу. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале администрации Сургута.

«В связи с празднованием Дня физкультурника 14 августа с 11:00 до 22:30 перекроют движение автотранспорта от перекрестка улицы Университетская и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом», — говорится в сообщении администрации.

Сам же праздник физкультурника будет проходит в два этапа. Первый начнется 13 августа на стадионе «Спортивное Ядро». Сургутян ждет массовая зарядка, фестиваль спорта, еды и живой музыки, танцевальные состязания, велопробег, забег и десятки других мероприятий для детей и взрослых. Второй этап запланирован на 14 августа рядом с Сургутским государственным университетом.

Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на День города перекрыли несколько улиц. Было перекрыто движение по Югорскому тракту, улице Геологической и Речной.

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В Сургуте во время празднования Дня физкультурника перекроют дорогу, ведущую к СурГу. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале администрации Сургута. «В связи с празднованием Дня физкультурника 14 августа с 11:00 до 22:30 перекроют движение автотранспорта от перекрестка улицы Университетская и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом», — говорится в сообщении администрации. Сам же праздник физкультурника будет проходит в два этапа. Первый начнется 13 августа на стадионе «Спортивное Ядро». Сургутян ждет массовая зарядка, фестиваль спорта, еды и живой музыки, танцевальные состязания, велопробег, забег и десятки других мероприятий для детей и взрослых. Второй этап запланирован на 14 августа рядом с Сургутским государственным университетом. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на День города перекрыли несколько улиц. Было перекрыто движение по Югорскому тракту, улице Геологической и Речной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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