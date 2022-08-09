Из-за празднования Дня физкультурника перекроют дорогу к СурГу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте во время празднования Дня физкультурника перекроют дорогу, ведущую к СурГу. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале администрации Сургута.

«В связи с празднованием Дня физкультурника 14 августа с 11:00 до 22:30 перекроют движение автотранспорта от перекрестка улицы Университетская и проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом», — говорится в сообщении администрации.

Сам же праздник физкультурника будет проходит в два этапа. Первый начнется 13 августа на стадионе «Спортивное Ядро». Сургутян ждет массовая зарядка, фестиваль спорта, еды и живой музыки, танцевальные состязания, велопробег, забег и десятки других мероприятий для детей и взрослых. Второй этап запланирован на 14 августа рядом с Сургутским государственным университетом.

Фото: департамент массовых коммуникаций Сургута

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на День города перекрыли несколько улиц. Было перекрыто движение по Югорскому тракту, улице Геологической и Речной.