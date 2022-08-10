10 августа 2022

Пермяк отсудил у «Тинькофф» 1,3 млн рублей

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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
Банк ранее списал деньги со счета пермяка Фото:

В Перми суд удовлетворил иск местного клиента банка «Тинькофф» о возврате 1,3 млн рублей. Эти деньги кредитное учреждение ранее списало со счета пермяка, посчитав неосновательным обогащением, пишет РБК-Пермь.

«Дзержинский районный суд города Перми полностью удовлетворил иск пермского клиента банка „Тинькофф“, у которого списали 1,3 млн рублей», — пишет агентство со ссылкой на представителя истца. Решение пока не вступило в законную силу.

В феврале и марте клиенты банка сумели выгодно для себя обменять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Позже выяснилось, что из-за ошибки сотрудников банка 265 клиентов «Тинькофф» смогли таким образом заработать, а ущерб для организации составил 7 млн долларов. После этого банк решил списать эти деньги со счетов клиентов.

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В Перми суд удовлетворил иск местного клиента банка «Тинькофф» о возврате 1,3 млн рублей. Эти деньги кредитное учреждение ранее списало со счета пермяка, посчитав неосновательным обогащением, пишет РБК-Пермь. «Дзержинский районный суд города Перми полностью удовлетворил иск пермского клиента банка „Тинькофф“, у которого списали 1,3 млн рублей», — пишет агентство со ссылкой на представителя истца. Решение пока не вступило в законную силу. В феврале и марте клиенты банка сумели выгодно для себя обменять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Позже выяснилось, что из-за ошибки сотрудников банка 265 клиентов «Тинькофф» смогли таким образом заработать, а ущерб для организации составил 7 млн долларов. После этого банк решил списать эти деньги со счетов клиентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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