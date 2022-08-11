Жительница Нефтеюганска посадила непослушного сына на цепь

12 августа 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Мать вешала цепь сыну на ногу, приковывая его к стене. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Нефтеюганска держала своего несовершеннолетнего сына на цепи. Так мать реагировала на его непослушание. Об этом сообщают в прокуратуре ХМАО. «Установлено, что в период с февраля по май 2022 года обвиняемая, испытывая раздражение от непослушания ребенка, на почве личных неприязненных отношений, осознавая, что ее сын находится в беспомощном состоянии ввиду возраста, обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене в помещении своей квартиры в Нефтеюганске. В результате указанных действий обвиняемой ребенок был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания», — говорится на официальном сайте ведомства. До суда обвиняемую отправили в тюрьму, а рассматривать дело будут по нескольким статьям уголовного кодекса: за незаконное лишение свободы, истязания и неисполнение родительских обязанностей. Ранее URA.RU сообщало о том, что уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова обвинили в педофилии. По словам матери их общего ребенка Екатерины, мужчина неоднократно домогался их общего сына.

Жительница Нефтеюганска держала своего несовершеннолетнего сына на цепи. Так мать реагировала на его непослушание. Об этом сообщают в прокуратуре ХМАО. «Установлено, что в период с февраля по май 2022 года обвиняемая, испытывая раздражение от непослушания ребенка, на почве личных неприязненных отношений, осознавая, что ее сын находится в беспомощном состоянии ввиду возраста, обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене в помещении своей квартиры в Нефтеюганске. В результате указанных действий обвиняемой ребенок был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания», — говорится на официальном сайте ведомства. До суда обвиняемую отправили в тюрьму, а рассматривать дело будут по нескольким статьям уголовного кодекса: за незаконное лишение свободы, истязания и неисполнение родительских обязанностей. Ранее URA.RU сообщало о том, что уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова обвинили в педофилии. По словам матери их общего ребенка Екатерины, мужчина неоднократно домогался их общего сына.