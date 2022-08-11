11 августа 2022

Жительница Нефтеюганска посадила непослушного сына на цепь

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова в Курган , цепь, цепи, металлическая цепь
Мать вешала цепь сыну на ногу, приковывая его к стене. Фото:

Жительница Нефтеюганска держала своего несовершеннолетнего сына на цепи. Так мать реагировала на его непослушание. Об этом сообщают в прокуратуре ХМАО.

«Установлено, что в период с февраля по май 2022 года обвиняемая, испытывая раздражение от непослушания ребенка, на почве личных неприязненных отношений, осознавая, что ее сын находится в беспомощном состоянии ввиду возраста, обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене в помещении своей квартиры в Нефтеюганске. В результате указанных действий обвиняемой ребенок был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания», — говорится на официальном сайте ведомства.

До суда обвиняемую отправили в тюрьму, а рассматривать дело будут по нескольким статьям уголовного кодекса: за незаконное лишение свободы, истязания и неисполнение родительских обязанностей. Ранее URA.RU сообщало о том, что уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова обвинили в педофилии. По словам матери их общего ребенка Екатерины, мужчина неоднократно домогался их общего сына.

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Жительница Нефтеюганска держала своего несовершеннолетнего сына на цепи. Так мать реагировала на его непослушание. Об этом сообщают в прокуратуре ХМАО. «Установлено, что в период с февраля по май 2022 года обвиняемая, испытывая раздражение от непослушания ребенка, на почве личных неприязненных отношений, осознавая, что ее сын находится в беспомощном состоянии ввиду возраста, обматывала ногу ребенка металлической цепью, прикрепленной к стене в помещении своей квартиры в Нефтеюганске. В результате указанных действий обвиняемой ребенок был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания», — говорится на официальном сайте ведомства. До суда обвиняемую отправили в тюрьму, а рассматривать дело будут по нескольким статьям уголовного кодекса: за незаконное лишение свободы, истязания и неисполнение родительских обязанностей. Ранее URA.RU сообщало о том, что уроженца ХМАО, почетного гражданина Тюмени, победителя Паралимпийских игр по плаванью Игоря Плотникова обвинили в педофилии. По словам матери их общего ребенка Екатерины, мужчина неоднократно домогался их общего сына.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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