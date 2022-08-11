Геи Астрахани поддержали свердловского травести, спевшего гимн РФ. Видео

12 августа 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

В астраханском гей-клубе транссексуал спел гимн России с ЛГБТ- флагом Фото: Размик Закарян © URA.RU В астраханском клубе для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «Платформа» устроили «патриотичную» сценку в поддержку екатеринбургского травести-артиста, который 7 августа исполнил гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Астраханские дивы исполнили гимн России в платьях цвета триколора. «Травести артисты из Астраханского бара Платформа поддержали екатеринбургского артиста Сергея Нечаева (Бомба КиберСиси). Он исполнили гимн России», — рассказал URA.RU один из гостей клуба, поделившийся видео. Напомним, в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами», а основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков назвал представителей ЛГБТ-сообщества «вырожденцами». Авторы telegram-канала «УралLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым, также осудили свердловского травести-патриота.

В астраханском клубе для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «Платформа» устроили «патриотичную» сценку в поддержку екатеринбургского травести-артиста, который 7 августа исполнил гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Астраханские дивы исполнили гимн России в платьях цвета триколора. «Травести артисты из Астраханского бара Платформа поддержали екатеринбургского артиста Сергея Нечаева (Бомба КиберСиси). Он исполнили гимн России», — рассказал URA.RU один из гостей клуба, поделившийся видео. Напомним, в клубе для людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Депутат Виталий Милонов, комментируя новость, предложил заменить гей-клубы «мороженицами», а основатель движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислав Поздняков назвал представителей ЛГБТ-сообщества «вырожденцами». Авторы telegram-канала «УралLIVE», связанного с телеведущим Владимиром Соловьевым, также осудили свердловского травести-патриота.