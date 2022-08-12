ЦБ впервые за полгода лишил банки лицензии

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух российских банков Фото:

Центробанк России впервые за полгода отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности. Лицензий лишились «Лэнд Кредит» и «Кросна-Банк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО НДКО Лэнд Кредит. Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО „Кросна-Банк“», — говорится в сообщении ЦБ.

Последний раз Банк России лишал лицензии «Консервативный коммерческий банк», это было 11 февраля напоминает RT. ККБ занимал 164-е место в банковской системе России по величине активов.

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Центробанк России впервые за полгода отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности. Лицензий лишились «Лэнд Кредит» и «Кросна-Банк». Об этом сообщается на сайте ЦБ. «Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО НДКО Лэнд Кредит. Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО „Кросна-Банк“», — говорится в сообщении ЦБ. Последний раз Банк России лишал лицензии «Консервативный коммерческий банк», это было 11 февраля напоминает RT. ККБ занимал 164-е место в банковской системе России по величине активов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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