ЦБ впервые за полгода лишил банки лицензии

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух российских банков
Центробанк России впервые за полгода отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности. Лицензий лишились «Лэнд Кредит» и «Кросна-Банк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
«Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО НДКО Лэнд Кредит. Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО „Кросна-Банк“», — говорится в сообщении ЦБ.
Последний раз Банк России лишал лицензии «Консервативный коммерческий банк», это было 11 февраля напоминает RT. ККБ занимал 164-е место в банковской системе России по величине активов.
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