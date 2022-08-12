ЦБ впервые за полгода лишил банки лицензии

12 августа 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух российских банков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк России впервые за полгода отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности. Лицензий лишились «Лэнд Кредит» и «Кросна-Банк». Об этом сообщается на сайте ЦБ. «Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО НДКО Лэнд Кредит. Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО „Кросна-Банк“», — говорится в сообщении ЦБ. Последний раз Банк России лишал лицензии «Консервативный коммерческий банк», это было 11 февраля напоминает RT. ККБ занимал 164-е место в банковской системе России по величине активов.

Центробанк России впервые за полгода отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности. Лицензий лишились «Лэнд Кредит» и «Кросна-Банк». Об этом сообщается на сайте ЦБ. «Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО НДКО Лэнд Кредит. Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО „Кросна-Банк“», — говорится в сообщении ЦБ. Последний раз Банк России лишал лицензии «Консервативный коммерческий банк», это было 11 февраля напоминает RT. ККБ занимал 164-е место в банковской системе России по величине активов.