14 августа 2022

В Перми сетевой гигант открывает магазин в гараже частного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Железногорска, Красноярский край, гараж
В гараже частного дома откроется новый «Лион» Фото:

В Перми скоро откроется новый магазин алкогольной сети «Лион». Располагаться он будет в гараже частного дома на пересечении улиц Запорожской и Чукотской. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«Я глазам своим не поверила. Это реально гараж. Там раньше долго висела вывеска „аренда“, а потом смотрю, уже вывеска „Лион“ висит, скоро открытие. Как так в гараже-то?», — рассказала читательница URA.RU.

Пермячка добавила, что само расположение будущего магазина — удачное. До ближайшего специализированного алкогольного магазина идти не очень близко — в соседний ЖК «Авиатор».

К дому пристроен гараж — там и откроется «Лион»

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В Перми скоро откроется новый магазин алкогольной сети «Лион». Располагаться он будет в гараже частного дома на пересечении улиц Запорожской и Чукотской. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Я глазам своим не поверила. Это реально гараж. Там раньше долго висела вывеска „аренда“, а потом смотрю, уже вывеска „Лион“ висит, скоро открытие. Как так в гараже-то?», — рассказала читательница URA.RU. Пермячка добавила, что само расположение будущего магазина — удачное. До ближайшего специализированного алкогольного магазина идти не очень близко — в соседний ЖК «Авиатор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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