В Перми сетевой гигант открывает магазин в гараже частного дома

В гараже частного дома откроется новый «Лион»
В Перми скоро откроется новый магазин алкогольной сети «Лион». Располагаться он будет в гараже частного дома на пересечении улиц Запорожской и Чукотской. Об этом URA.RU рассказала читательница.
«Я глазам своим не поверила. Это реально гараж. Там раньше долго висела вывеска „аренда“, а потом смотрю, уже вывеска „Лион“ висит, скоро открытие. Как так в гараже-то?», — рассказала читательница URA.RU.
Пермячка добавила, что само расположение будущего магазина — удачное. До ближайшего специализированного алкогольного магазина идти не очень близко — в соседний ЖК «Авиатор».
К дому пристроен гараж — там и откроется «Лион»
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