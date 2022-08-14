В Перми сетевой гигант открывает магазин в гараже частного дома

В гараже частного дома откроется новый «Лион» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми скоро откроется новый магазин алкогольной сети «Лион». Располагаться он будет в гараже частного дома на пересечении улиц Запорожской и Чукотской. Об этом URA.RU рассказала читательница.

«Я глазам своим не поверила. Это реально гараж. Там раньше долго висела вывеска „аренда“, а потом смотрю, уже вывеска „Лион“ висит, скоро открытие. Как так в гараже-то?», — рассказала читательница URA.RU.

Пермячка добавила, что само расположение будущего магазина — удачное. До ближайшего специализированного алкогольного магазина идти не очень близко — в соседний ЖК «Авиатор».