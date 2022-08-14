В Тюмени на камеры видеонаблюдения попал взломщик авто. Видео

15 августа 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Взломщик вскрыл три автомобиля, четвертый открыть не получилось. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мужчина вскрыл несколько автомобилей на улице Магаданской в Тюмени. Инцидент попал на видеокамеры. Кадрами жители города поделились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «С 14 августа на 15 августа во дворе по улице Магаданская, 13 было произведено три взлома машин, четвертую взломать не удалось. И это лишь то, что видно на камерах, неизвестно, что происходило в соседних дворах. Будьте бдительны. Заявление в полицию написано. Пальчики, которые оставил воришка, тоже сняты», — написал анонимный автор поста. Комментаторы удивлены тому, как у злоумышленника получилось осуществить задуманное. «Как он их открывает, как будто реально не закрыты?» — написал Влад Катанаев. «У всех задние двери с легкостью, это как?» — поинтересовался Ильфат Имангулов. Кто-то предположил, что мужчина сможет избежать наказания. «Следы рук бесполезны, если их нет в базе», — высказалась Юлия Юст. В УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Мужчина вскрыл несколько автомобилей на улице Магаданской в Тюмени. Инцидент попал на видеокамеры. Кадрами жители города поделились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «С 14 августа на 15 августа во дворе по улице Магаданская, 13 было произведено три взлома машин, четвертую взломать не удалось. И это лишь то, что видно на камерах, неизвестно, что происходило в соседних дворах. Будьте бдительны. Заявление в полицию написано. Пальчики, которые оставил воришка, тоже сняты», — написал анонимный автор поста. Комментаторы удивлены тому, как у злоумышленника получилось осуществить задуманное. «Как он их открывает, как будто реально не закрыты?» — написал Влад Катанаев. «У всех задние двери с легкостью, это как?» — поинтересовался Ильфат Имангулов. Кто-то предположил, что мужчина сможет избежать наказания. «Следы рук бесполезны, если их нет в базе», — высказалась Юлия Юст. В УМВД России по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.