После жары в Пермский край придут заморозки

Снега не обещают, но температура опустится ниже нуля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Синоптики обещают пермякам холодные ночи на этой неделе. На севере и востоке края ожидаются заморозки, предупреждают в МЧС.

«В ночные часы 17—19 августа местами по северу и востоку Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Пермскому краю, поступившему в URA.RU. В ведомстве советуют владельцам огородов укрыть деревья защитным материалом, водителям соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров и торможений, а пешеходам — соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в свою очередь, отмечают, что несмотря на холодные ночи, днем температура воздуха в регионе будет на уровне 20-25 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, что июль и начало августа отметились в Прикамье жаркой погодой. Синоптики также прогнозировали, что август будет сухим и теплым, а температура воздуха окажется выше климатической нормы на 1-2 градуса.