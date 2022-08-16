Бригадиров приглашают на вахту в ЯНАО

Строительная организация «РИКС» приглашает на работу в вахтовый поселок Сабетта (ЯНАО) бригадира с опытом работы в монолитном строительстве. Заработная плата за 60 смен — 397 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.
«РИКС приглашает прораба (бригадира) с опытом работы. Зарплата за вахту 60 смен — 397 800 рублей, за 90 смен 596 000 рублей. Строим монолитные дома, производственные здания, сооружения, работа с металлоконструкциями», — отмечается в объявлении.
Вакансия подходит для людей старше 45 лет. Работодатель обещает размещение в благоустроенных модульных общежитиях, обеспечение рабочей одеждой и трехразовым питанием. «Набор сотрудников на объект ограничен», — указано на сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде омская компания «Престиж ЛТФ» открыла вакансию по проектированию моста и дороги через реку Шайтанку. За работу предлагается зарплата в три миллиона рублей.
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