16 августа 2022
15 августа 2022

Бригадиров приглашают на вахту в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ямал, сабетта
Бригадиры требуются для работы в вахтовом поселке Сабетта (фото из архива) Фото:

Строительная организация «РИКС» приглашает на работу в вахтовый поселок Сабетта (ЯНАО) бригадира с опытом работы в монолитном строительстве. Заработная плата за 60 смен — 397 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

«РИКС приглашает прораба (бригадира) с опытом работы. Зарплата за вахту 60 смен — 397 800 рублей, за 90 смен 596 000 рублей. Строим монолитные дома, производственные здания, сооружения, работа с металлоконструкциями», — отмечается в объявлении.

Вакансия подходит для людей старше 45 лет. Работодатель обещает размещение в благоустроенных модульных общежитиях, обеспечение рабочей одеждой и трехразовым питанием. «Набор сотрудников на объект ограничен», — указано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде омская компания «Престиж ЛТФ» открыла вакансию по проектированию моста и дороги через реку Шайтанку. За работу предлагается зарплата в три миллиона рублей.

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Строительная организация «РИКС» приглашает на работу в вахтовый поселок Сабетта (ЯНАО) бригадира с опытом работы в монолитном строительстве. Заработная плата за 60 смен — 397 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «РИКС приглашает прораба (бригадира) с опытом работы. Зарплата за вахту 60 смен — 397 800 рублей, за 90 смен 596 000 рублей. Строим монолитные дома, производственные здания, сооружения, работа с металлоконструкциями», — отмечается в объявлении. Вакансия подходит для людей старше 45 лет. Работодатель обещает размещение в благоустроенных модульных общежитиях, обеспечение рабочей одеждой и трехразовым питанием. «Набор сотрудников на объект ограничен», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде омская компания «Престиж ЛТФ» открыла вакансию по проектированию моста и дороги через реку Шайтанку. За работу предлагается зарплата в три миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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