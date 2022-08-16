Бригадиров приглашают на вахту в ЯНАО

17 августа 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Бригадиры требуются для работы в вахтовом поселке Сабетта (фото из архива) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Строительная организация «РИКС» приглашает на работу в вахтовый поселок Сабетта (ЯНАО) бригадира с опытом работы в монолитном строительстве. Заработная плата за 60 смен — 397 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «РИКС приглашает прораба (бригадира) с опытом работы. Зарплата за вахту 60 смен — 397 800 рублей, за 90 смен 596 000 рублей. Строим монолитные дома, производственные здания, сооружения, работа с металлоконструкциями», — отмечается в объявлении. Вакансия подходит для людей старше 45 лет. Работодатель обещает размещение в благоустроенных модульных общежитиях, обеспечение рабочей одеждой и трехразовым питанием. «Набор сотрудников на объект ограничен», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде омская компания «Престиж ЛТФ» открыла вакансию по проектированию моста и дороги через реку Шайтанку. За работу предлагается зарплата в три миллиона рублей.

Строительная организация «РИКС» приглашает на работу в вахтовый поселок Сабетта (ЯНАО) бригадира с опытом работы в монолитном строительстве. Заработная плата за 60 смен — 397 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. «РИКС приглашает прораба (бригадира) с опытом работы. Зарплата за вахту 60 смен — 397 800 рублей, за 90 смен 596 000 рублей. Строим монолитные дома, производственные здания, сооружения, работа с металлоконструкциями», — отмечается в объявлении. Вакансия подходит для людей старше 45 лет. Работодатель обещает размещение в благоустроенных модульных общежитиях, обеспечение рабочей одеждой и трехразовым питанием. «Набор сотрудников на объект ограничен», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде омская компания «Престиж ЛТФ» открыла вакансию по проектированию моста и дороги через реку Шайтанку. За работу предлагается зарплата в три миллиона рублей.