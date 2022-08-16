16 августа 2022

В ХМАО расстреляли участника престижного строительного конкурса

© Служба новостей «URA.RU»
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Факт стрельбы проверяют полицейские Фото:

В баре Ханты-Мансийска расстреляли участника конкурса «Лидеры строительной отрасли России». Происшествие сейчас проверяют полицейские. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО и источник, близкий к силовым структурам округа.

«Факт стрельбы сейчас проверяется нашим ведомством. Пока о подробностях говорить не можем», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в полицейском управлении ХМАО. При этом источник агентства, близкий к силовым структурам, сообщил, что в баре «Планета» в Ханты-Мансийске была драка. «В ней участвовал один из конкурсантов „Лидеров строительной отрасли России“. Предположительно, конфликт произошел на бытовой почве, был выстрел из травматического пистолета, но ничего страшного — пострадавший уже уехал домой», — сказал инсайдер.

Прокомментировать происшествие в баре, в котором происходили события, на момент публикации новости не удалось. В заведении не ответили на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник убойного отдела УМВД России по Сургуту Антон Мерлаков, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

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В баре Ханты-Мансийска расстреляли участника конкурса «Лидеры строительной отрасли России». Происшествие сейчас проверяют полицейские. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО и источник, близкий к силовым структурам округа. «Факт стрельбы сейчас проверяется нашим ведомством. Пока о подробностях говорить не можем», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в полицейском управлении ХМАО. При этом источник агентства, близкий к силовым структурам, сообщил, что в баре «Планета» в Ханты-Мансийске была драка. «В ней участвовал один из конкурсантов „Лидеров строительной отрасли России“. Предположительно, конфликт произошел на бытовой почве, был выстрел из травматического пистолета, но ничего страшного — пострадавший уже уехал домой», — сказал инсайдер. Прокомментировать происшествие в баре, в котором происходили события, на момент публикации новости не удалось. В заведении не ответили на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте во дворе дома по улице Салманова произошел конфликт со стрельбой. Одним из участников перестрелки стал начальник убойного отдела УМВД России по Сургуту Антон Мерлаков, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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