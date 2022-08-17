Первый регион РФ вернул обязательный масочный режим

17 августа 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

В Бурятии вновь ввели масочный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Республика Бурятия вернула на территории региона масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. «Бурятия ввела обязательный масочный режим в помещениях. В том числе торговых центрах, на транспорте, в такси и на массовых мероприятиях», — сообщает РИА «Новости». Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали вернуть масочный режим в регионах, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. Рекомендательный масочный режим вернули в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях.

Республика Бурятия вернула на территории региона масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19. «Бурятия ввела обязательный масочный режим в помещениях. В том числе торговых центрах, на транспорте, в такси и на массовых мероприятиях», — сообщает РИА «Новости». Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали вернуть масочный режим в регионах, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. Рекомендательный масочный режим вернули в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях.