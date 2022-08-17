Первый регион РФ вернул обязательный масочный режим

В Бурятии вновь ввели масочный режим
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Республика Бурятия вернула на территории региона масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19.
«Бурятия ввела обязательный масочный режим в помещениях. В том числе торговых центрах, на транспорте, в такси и на массовых мероприятиях», — сообщает РИА «Новости».
Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали вернуть масочный режим в регионах, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. Рекомендательный масочный режим вернули в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях.
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