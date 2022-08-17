В Перми для продажи остатков товаров открылся второй магазин H&M

В ТРК «СпешиLove» в Перми для продажи остатков товара открылся отдел H&M. Об этом сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».
«Нас много спрашивали об этом бренде. Все долго ждали его открытия. И этот день наступил. H&M открылся», — говорится в сообщении.
Отдел расположен на втором этаже ТРК. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в отдел H&M в ТРК «Планета», который начал работать 16 августа, пермяки выстроились в гигантские очереди. А также жители края столкнулись с серьезной проблемой при попытке реализовать подарочные сертификаты в сети H&M.
H&M объявила о приостановке своей деятельности в России. Поводом стала спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских в Донбассе. В ответ Запад усилил санкционное давление на РФ. Но настоящей целью является отмена России.
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