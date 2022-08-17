17 августа 2022

В Перми для продажи остатков товаров открылся второй магазин H&M

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продолжение работы магазина  H&M ТЦ Планета. Пермь, торговый центр, распродажа, шопинг, h&m, бутик, магазин одежды, покупательский ажиотаж, очередь покупателей
Открытие магазина в ТРК «Планета» привело к образованию очередей Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В ТРК «СпешиLove» в Перми для продажи остатков товара открылся отдел H&M. Об этом сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте».

«Нас много спрашивали об этом бренде. Все долго ждали его открытия. И этот день наступил. H&M открылся», — говорится в сообщении.

Отдел расположен на втором этаже ТРК. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в отдел H&M в ТРК «Планета», который начал работать 16 августа, пермяки выстроились в гигантские очереди. А также жители края столкнулись с серьезной проблемой при попытке реализовать подарочные сертификаты в сети H&M.

H&M объявила о приостановке своей деятельности в России. Поводом стала спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских в Донбассе. В ответ Запад усилил санкционное давление на РФ. Но настоящей целью является отмена России.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В ТРК «СпешиLove» в Перми для продажи остатков товара открылся отдел H&M. Об этом сообщается в группе ТРК в соцсети «ВКонтакте». «Нас много спрашивали об этом бренде. Все долго ждали его открытия. И этот день наступил. H&M открылся», — говорится в сообщении. Отдел расположен на втором этаже ТРК. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в отдел H&M в ТРК «Планета», который начал работать 16 августа, пермяки выстроились в гигантские очереди. А также жители края столкнулись с серьезной проблемой при попытке реализовать подарочные сертификаты в сети H&M. H&M объявила о приостановке своей деятельности в России. Поводом стала спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Она направлена на прекращение восьмилетнего геноцида русских в Донбассе. В ответ Запад усилил санкционное давление на РФ. Но настоящей целью является отмена России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...