В ТРЦ «Планета» к вечеру возник ажиотаж — пермяки пришли за покупками в открывшийся сегодня, 16 августа, магазин H&M. Желающих оказалось слишком много и образовались огромные очереди. С места о ситуации рассказал фотокорреспондент URA.RU Сергей Русанов.
«Сначала стоит очередь перед входом в магазин. Стоять — полтора часа. Раз в 30 минут охранники запускают по 25 человек», — рассказал Сергей.
В самом зале и на кассах находиться достаточно комфортно, а вот перед примерочными снова стоят очереди. Некоторые пермяки, стоящие в самом конце очереди на вход в зал, передумывают и уходят. Что касается цен на товары — они стали выше, чем были до закрытия. По словам фотокорреспондента, в зале на ценниках уже указаны новые цены, а в компьютере еще не все цены заведены, из-за этого периодически случаются заминки на кассе.
Иностранная компания H&M приостановила свою деятельность, а позже и вообще приняла решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. СВО началась 24 февраля, о ее начале объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение.
На фото — почти счастливчики. Еще немного и они зайдут в магазин
Сергей Русанов, URA.RU
В коридоре дае поставили заградительные столбики, чтобы очереди было понятно, где вставать
Сергей Русанов, URA.RU
Чем ближе конец рабочего дня — тем больше народу у входа
Сергей Русанов, URA.RU
Посетители магазина набирают в примерочную сумки
Сергей Русанов, URA.RU
Очередь множится
Сергей Русанов, URA.RU
А тем временем, пока люди стоят в очереди, на полках количество товара уменьшается
Сергей Русанов, URA.RU
Ценники по залу расставлены — новые. Скидок не будет
Сергей Русанов, URA.RU
Отстояв полтора часа перед входом, покупателей ждет следующее испытание перед примерочными
Сергей Русанов, URA.RU
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В ТРЦ «Планета» к вечеру возник ажиотаж — пермяки пришли за покупками в открывшийся сегодня, 16 августа, магазин H&M. Желающих оказалось слишком много и образовались огромные очереди. С места о ситуации рассказал фотокорреспондент URA.RU Сергей Русанов. «Сначала стоит очередь перед входом в магазин. Стоять — полтора часа. Раз в 30 минут охранники запускают по 25 человек», — рассказал Сергей. В самом зале и на кассах находиться достаточно комфортно, а вот перед примерочными снова стоят очереди. Некоторые пермяки, стоящие в самом конце очереди на вход в зал, передумывают и уходят. Что касается цен на товары — они стали выше, чем были до закрытия. По словам фотокорреспондента, в зале на ценниках уже указаны новые цены, а в компьютере еще не все цены заведены, из-за этого периодически случаются заминки на кассе. Иностранная компания H&M приостановила свою деятельность, а позже и вообще приняла решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. СВО началась 24 февраля, о ее начале объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение. Ранее URA.RU сообщало, что многих пермяков ждал на кассе магазина «сюрприз». Подарочными картами оплатить покупку нельзя.