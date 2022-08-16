В зале — довольно свободно, потому что запускают туда по 25 человек раз в полчаса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В ТРЦ «Планета» к вечеру возник ажиотаж — пермяки пришли за покупками в открывшийся сегодня, 16 августа, магазин H&M. Желающих оказалось слишком много и образовались огромные очереди. С места о ситуации рассказал фотокорреспондент URA.RU Сергей Русанов.

«Сначала стоит очередь перед входом в магазин. Стоять — полтора часа. Раз в 30 минут охранники запускают по 25 человек», — рассказал Сергей.

В самом зале и на кассах находиться достаточно комфортно, а вот перед примерочными снова стоят очереди. Некоторые пермяки, стоящие в самом конце очереди на вход в зал, передумывают и уходят. Что касается цен на товары — они стали выше, чем были до закрытия. По словам фотокорреспондента, в зале на ценниках уже указаны новые цены, а в компьютере еще не все цены заведены, из-за этого периодически случаются заминки на кассе.

Иностранная компания H&M приостановила свою деятельность, а позже и вообще приняла решение уйти из РФ в рамках санкционного давления после начала спецоперации на Украине. СВО началась 24 февраля, о ее начале объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главная цель — помощь жителям ДНР и ЛНР, а также денацификация и демилитаризация Украины. Для замены продукции иностранных компаний власти РФ активно развивают импортозамещение.

Ранее URA.RU сообщало, что многих пермяков ждал на кассе магазина «сюрприз». Подарочными картами оплатить покупку нельзя.

Очередь в магазин. Вид сверху Сергей Русанов, URA.RU

На фото — почти счастливчики. Еще немного и они зайдут в магазин Сергей Русанов, URA.RU

В коридоре дае поставили заградительные столбики, чтобы очереди было понятно, где вставать Сергей Русанов, URA.RU

Чем ближе конец рабочего дня — тем больше народу у входа Сергей Русанов, URA.RU

Посетители магазина набирают в примерочную сумки Сергей Русанов, URA.RU

Очередь множится Сергей Русанов, URA.RU

А тем временем, пока люди стоят в очереди, на полках количество товара уменьшается Сергей Русанов, URA.RU

Ценники по залу расставлены — новые. Скидок не будет Сергей Русанов, URA.RU