Налоговая служба в Перми объявила о сокращении отделений

18 августа 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

В закрываемых инспекциях все равно будут принимать посетителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU УФНС России по Пермскому краю объявило об укрупнении своих отделений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе налоговой. «В сентябре 2022 года пройдет реорганизация территориальных налоговых органов, которая предусматривает укрупнение инспекций края путем присоединения. Основная цель модернизации — повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг», — говорится в сообщении. Преобразования проходят на всей территории страны. Количество инспекций в крае сокращается с 15 до 12. Инспекция по Индустриальному району будет присоединена к межрайонной ИФНС №19. А межрайонная ИФНС №9 объединяется с инспекцией по Мотовилихинскому району и будет называться межрайонной ИФНС №23. Еще одно преобразование касается слияния межрайонных инспекций №2 и №19 в одну организацию. В налоговой уверяют, что налогоплательщики смогут обращаться в службу по тем же адресам, что и сейчас. «Прием налогоплательщиков будет осуществляться в тех же операционных залах», — отмечает пресс-служба. В упраздняемых отделениях будут работать специалисты. Ранее URA.RU сообщало о том, что МРЭО ГИБДД также сокращает количество своих отделов по краю.

УФНС России по Пермскому краю объявило об укрупнении своих отделений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе налоговой. «В сентябре 2022 года пройдет реорганизация территориальных налоговых органов, которая предусматривает укрупнение инспекций края путем присоединения. Основная цель модернизации — повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг», — говорится в сообщении. Преобразования проходят на всей территории страны. Количество инспекций в крае сокращается с 15 до 12. Инспекция по Индустриальному району будет присоединена к межрайонной ИФНС №19. А межрайонная ИФНС №9 объединяется с инспекцией по Мотовилихинскому району и будет называться межрайонной ИФНС №23. Еще одно преобразование касается слияния межрайонных инспекций №2 и №19 в одну организацию. В налоговой уверяют, что налогоплательщики смогут обращаться в службу по тем же адресам, что и сейчас. «Прием налогоплательщиков будет осуществляться в тех же операционных залах», — отмечает пресс-служба. В упраздняемых отделениях будут работать специалисты. Ранее URA.RU сообщало о том, что МРЭО ГИБДД также сокращает количество своих отделов по краю.