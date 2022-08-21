21 августа 2022
20 августа 2022

Минэнерго Белоруссии назначено куратором работы с ХМАО

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Минэнерго будет курировать сотрудничество всех белорусских предприятий с Югрой Фото:

Министерство энергетики Белоруссии будет куратором работы всех белорусских предприятий, сотрудничающих с Югрой. Заявление об этом сделал белорусский замминистра энергетики Денис Мороз на международном форуме «Дни Югры» в Минске.

«В Югре мощные энергетические объекты. В рамках Союзного государства действует программа формирования общего энергетического рынка. Наше министерство определено куратором развития сотрудничества всех белорусских предприятий с вашим регионом. Наша продукция хорошо знакома в Югре — это лесозаготовительная, коммунальная техника, пассажирский транспорт, сельскохозяйственная продукция», — сказал Мороз. Заявление опубликовано на сайте правительства ХМАО.

При этом сейчас взаимодействие ХМАО и Белоруссии находится на подъеме. В свою очередь Югра занимает четвертое место в России по инвестициям. «На встрече в Минском технопарке половина его резидентов подтвердили готовность к практической реализации конкретных проектов на территории нашего региона. Югорчане также активно представлены на белорусском рынке — все наши вертикально интегрированные нефтяные компании работают в Беларуси», — сказал директор директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель.

Ранее URA.RU сообщало, что белорусских бизнесменов пригласили поучаствовать в Югорском промышленно-инвестиционном форуме, который будет проходить в конце сентября в Ханты-Мансийске. Власти рассчитывают работать с компаниями в сфере импортозамещения.

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Министерство энергетики Белоруссии будет куратором работы всех белорусских предприятий, сотрудничающих с Югрой. Заявление об этом сделал белорусский замминистра энергетики Денис Мороз на международном форуме «Дни Югры» в Минске. «В Югре мощные энергетические объекты. В рамках Союзного государства действует программа формирования общего энергетического рынка. Наше министерство определено куратором развития сотрудничества всех белорусских предприятий с вашим регионом. Наша продукция хорошо знакома в Югре — это лесозаготовительная, коммунальная техника, пассажирский транспорт, сельскохозяйственная продукция», — сказал Мороз. Заявление опубликовано на сайте правительства ХМАО. При этом сейчас взаимодействие ХМАО и Белоруссии находится на подъеме. В свою очередь Югра занимает четвертое место в России по инвестициям. «На встрече в Минском технопарке половина его резидентов подтвердили готовность к практической реализации конкретных проектов на территории нашего региона. Югорчане также активно представлены на белорусском рынке — все наши вертикально интегрированные нефтяные компании работают в Беларуси», — сказал директор директор департамента экономического развития ХМАО Роман Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что белорусских бизнесменов пригласили поучаствовать в Югорском промышленно-инвестиционном форуме, который будет проходить в конце сентября в Ханты-Мансийске. Власти рассчитывают работать с компаниями в сфере импортозамещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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