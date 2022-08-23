В Пермском крае целый город остался без воды

24 августа 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

Из-за коммунальной аварии пермский город остался без воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Осинском муниципальном округе из-за коммунальной аварии произошло отключение водоснабжения. О причинах аварии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Отключение холодного водоснабжения произошло в результате порыва на канализационном коллекторе в Осинском городском округе около 9 утра. На месте происшествия работают специалисты. К жилым домам и социально-значимым объектам организован подвоз воды», — рассказали в ведомстве. В министерстве рекомендуют на время отключения воды перекрыть краны, задвижки и вентили на водопроводных трубах. А также напоминают, что для приготовления еды рекомендуется использовать только питьевую воду, а не набранную в родниках и открытых водоемах.

В Осинском муниципальном округе из-за коммунальной аварии произошло отключение водоснабжения. О причинах аварии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Отключение холодного водоснабжения произошло в результате порыва на канализационном коллекторе в Осинском городском округе около 9 утра. На месте происшествия работают специалисты. К жилым домам и социально-значимым объектам организован подвоз воды», — рассказали в ведомстве. В министерстве рекомендуют на время отключения воды перекрыть краны, задвижки и вентили на водопроводных трубах. А также напоминают, что для приготовления еды рекомендуется использовать только питьевую воду, а не набранную в родниках и открытых водоемах.