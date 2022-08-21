По центру Перми прокатились советские автомобили с триколорами. Фото

В пробеге приняли участие 13 ретро-машин Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В честь Дня флага России в Перми прошел праздничный автопробег музея «Ретро-Гараж». Об этом сообщил фотокорреспондент URA.RU, который находился на месте событий.

«По центральным улицам города проехали 13 ретро-автомобилей времен СССР. Маршрут проходил от здания автомобильного музея „Ретро-Гараж“ через ДК „Солдатова“ и по Комсомольскому проспекту до амфитеатра пермской набережной», — рассказал корреспондент.

После пробега автомобили выстроились на набережной, чтобы все желающие смогли с ними сфотографироваться. Каждая машина была украшена символом России — государственным флагом. Ранее URA.RU рассказывало, что в честь праздника на склоне пермской набережной появился 25-метровый флаг. Это — часть флешмоба #триколорпермь.

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Автомобили заехали прямо на набережную Фото: Сергей Русанов © URA.RU