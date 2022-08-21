21 августа 2022

По центру Перми прокатились советские автомобили с триколорами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День Российского флага на набережной реки Кама. Пермь, российский флаг, ретро автомобили, триколор, день российского флага, ретро гараж
В пробеге приняли участие 13 ретро-машин Фото:

В честь Дня флага России в Перми прошел праздничный автопробег музея «Ретро-Гараж». Об этом сообщил фотокорреспондент URA.RU, который находился на месте событий.

«По центральным улицам города проехали 13 ретро-автомобилей времен СССР. Маршрут проходил от здания автомобильного музея „Ретро-Гараж“ через ДК „Солдатова“ и по Комсомольскому проспекту до амфитеатра пермской набережной», — рассказал корреспондент.

После пробега автомобили выстроились на набережной, чтобы все желающие смогли с ними сфотографироваться. Каждая машина была украшена символом России — государственным флагом. Ранее URA.RU рассказывало, что в честь праздника на склоне пермской набережной появился 25-метровый флаг. Это — часть флешмоба #триколорпермь.

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День Российского флага на набережной реки Кама. Пермь
Автомобили заехали прямо на набережную
Фото:
День Российского флага на набережной реки Кама. Пермь
На каждом из них — флаг России
Фото:

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В честь Дня флага России в Перми прошел праздничный автопробег музея «Ретро-Гараж». Об этом сообщил фотокорреспондент URA.RU, который находился на месте событий. «По центральным улицам города проехали 13 ретро-автомобилей времен СССР. Маршрут проходил от здания автомобильного музея „Ретро-Гараж“ через ДК „Солдатова“ и по Комсомольскому проспекту до амфитеатра пермской набережной», — рассказал корреспондент. После пробега автомобили выстроились на набережной, чтобы все желающие смогли с ними сфотографироваться. Каждая машина была украшена символом России — государственным флагом. Ранее URA.RU рассказывало, что в честь праздника на склоне пермской набережной появился 25-метровый флаг. Это — часть флешмоба #триколорпермь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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