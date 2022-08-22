Пермские депутаты на год запасутся ритуальными венками

23 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермское заксобрание объявило конкурс на поставку ритуальной атрибутики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс на изготовление и поставку цветов и ритуальных венков. Заявленная максимальная цена контракта — 178 тысяч рублей, срок исполнения — 1 год. Об этом сообщается в конкурсной документации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Гвоздика и роза сорта экстра. Венок из живых цветов и зелени с металлическим каркасом. Материал ленты — шелк, атлас, сатин — по согласованию с заказчиком. Начальная (максимальная) цена контракта — 178 тысяч рублей», — указано в документе. В заявке также уточняется, что цветы должны быть чистыми, без признаков увядания, с типичной для данных ботанических сортов окраской. Текст надписи на ленте, количество и даты поставки товара заранее утверждаются заказчиком. Итоги конкурса подведут 26 августа 2022 года. Сроки исполнения заказа — с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку ритуальной атрибутики объявила администрация губернатора Пермского края. Максимальная цена контракта — 1,5 млн рублей.

Законодательное собрание Пермского края объявило конкурс на изготовление и поставку цветов и ритуальных венков. Заявленная максимальная цена контракта — 178 тысяч рублей, срок исполнения — 1 год. Об этом сообщается в конкурсной документации, опубликованной на сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки). «Гвоздика и роза сорта экстра. Венок из живых цветов и зелени с металлическим каркасом. Материал ленты — шелк, атлас, сатин — по согласованию с заказчиком. Начальная (максимальная) цена контракта — 178 тысяч рублей», — указано в документе. В заявке также уточняется, что цветы должны быть чистыми, без признаков увядания, с типичной для данных ботанических сортов окраской. Текст надписи на ленте, количество и даты поставки товара заранее утверждаются заказчиком. Итоги конкурса подведут 26 августа 2022 года. Сроки исполнения заказа — с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на поставку ритуальной атрибутики объявила администрация губернатора Пермского края. Максимальная цена контракта — 1,5 млн рублей.