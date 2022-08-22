Боррель возложил большую надежду на Турцию из-за Украины

23 августа 2022 в 01:47 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель выразил надежду, что Турция поспособствует завершению спецоперации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция сможет использовать свое влияние на Россию в целях прекратить спецоперацию на Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он выразил надежду, что Анкара смягчит последствия украинского кризиса. «Я подчеркнул роль Турции в обеспечении сделки ООН по экспорту украинского зерна и смягчении последствий российской [спецоперации на Украине]. Обсудил влияние санкций ЕС и выразил надежду, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию [и ускорить завершение спецоперации на Украине]», — написал он в соцсети Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее стало известно, что Турция поставила себе цель — устроить на своей территории переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании кабинета министров Турции. До этого Эрдоган совершил поездки в Россию и на Украину и переговорил с президентами обеих стран. Во время своего визита во Львов 18 августа он предложил президенту Украины организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое же предложение он сделал Путину во время переговоров в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ готова решать конфликт с Украиной дипломатическим путем, но только на своих условиях. Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля, ее целями являются помощь ЛДНР, демилитаризация и денацификация Украины, заявлял глава государства Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция сможет использовать свое влияние на Россию в целях прекратить спецоперацию на Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он выразил надежду, что Анкара смягчит последствия украинского кризиса. «Я подчеркнул роль Турции в обеспечении сделки ООН по экспорту украинского зерна и смягчении последствий российской [спецоперации на Украине]. Обсудил влияние санкций ЕС и выразил надежду, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию [и ускорить завершение спецоперации на Украине]», — написал он в соцсети Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее стало известно, что Турция поставила себе цель — устроить на своей территории переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании кабинета министров Турции. До этого Эрдоган совершил поездки в Россию и на Украину и переговорил с президентами обеих стран. Во время своего визита во Львов 18 августа он предложил президенту Украины организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое же предложение он сделал Путину во время переговоров в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ готова решать конфликт с Украиной дипломатическим путем, но только на своих условиях. Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля, ее целями являются помощь ЛДНР, демилитаризация и денацификация Украины, заявлял глава государства Владимир Путин.