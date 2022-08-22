Пермяки сыграли свадьбу с военным дресс-кодом

От традиционных свадебных нарядов пара решила отказаться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Молодожены из Перми Кирилл и Ксения Ермаковы сыграли свою свадьбу в необычном милитари-стиле. В тематических костюмах были не только новобрачные, но и гости праздника. Подробности появились в группе «Управление ЗАГС администрации города Перми» в соцсети «ВКонтакте».

«20 августа в Мотовилихинском отделе ЗАГС состоялось их бракосочетание. Молодожены — патриоты своей родины, сделать свадьбу в таком стиле было их общей идеей. Пара вместе уже год, познакомились на страйкбольной игре, — это одно из многих общих увлечений. Также их объединяет любовь к туризму и тактическим играм», — сообщается в посте. Наряд жениху выбрали готовый, а платье невесте шила подруга — фасон и ткань в стиле милитари.

Все гости на свадьбе Ермаковых — это их друзья и собратья с тактической игры. После обряда бракосочетания, все присутствующие отправились в поход на камень Ермак.

Ранее URA.RU рассказывало о паре пермяков, которые для регистрации своего брака выбрали необычные старорусские костюмы. Для своего бракосочетания новобрачные выбрали 1 июля — старославянский праздник, посвященный богу Ярило.

Элементы традиционного свадебного наряда заметны в образе невесты «Управление ЗАГС администрации города Перми»/vk.com