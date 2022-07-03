Пермяки поженились в древнерусских костюмах

Регистрация состоялась в ЗАГСе Свердловского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пара пермяков Павел и Мария для регистрации своего брака выбрали необычные старорусские костюмы. Фотографии необычной свадьбы появились в официальной группе «Управления ЗАГС администрации города Перми» в социальной сети «ВКонтакте».

«Павел Валерьевич и Мария Ивановна не упустили возможность зарегистрировать свой семейный союз 1 июля, в мистический славянский праздник. Ребята появились в отделе в необычных для нашего временя костюмах», — сообщается в группе ЗАГСа. В руках у невесты — букет из полевых цветов, а на голове венок. Как рассказали сами молодожены, в этот день наши далекие предки чествовали бога солнца, тепла и плодородия Ярилу. У этого дня были свои традиции: древние славяне устраивали народные гуляния и разжигали костры. На Руси в этот день играли свадьбы и это было удачным временем для магической практики — привлечения любви и зачатия детей.

У пермяков необычные наряды для свадьбы вызвали бурные обсуждения в соцсетях: «Очень здорово и необычно по сравнению с однотипными платьями а-ля „баба на чайник“ в стразиках, с декольте до пупка и фатой до пяток», — пишет комментатор. «Молодцы! Традиции — основа основ здорового общества», — радуется подписчик. «Мы с мужем очень счастливы увидеть, что есть еще исконно наши родные традиции, здравие вам, родные, берегите друг друга», — одобряет еще один комментатор.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Перми Алексей Демкин пришел в ЗАГС и поздравил местных молодоженов. Демкин пожелал супругам-пермякам крепких и гармоничных отношений.

Молодожены полностью выдержали старорусский стиль «Управление ЗАГС администрации города Перми»/vk.com

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