Дефицит силовиков сорвал планы шефа свердловской полиции

Александр Мешков готовился получить должность в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков не может получить должность в Москве, на которую рассчитывал, из-за невозможности выдвинуть на место другого силовика. Причина — в сложившемся в полицейском главке некомплекте, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Никто не хочет разгребать проблемы, которые появились у свердловской полиции при Мешкове. В первую очередь, это, конечно, растущий кадровый некомплект. Не соглашаются даже московские [силовики], которые приглядывались к должности [шефа свердловского главка]», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, некомплект в ГУ МВД по Свердловской области превышает 17%. Инсайдер считает, что этот фактор не позволяет назначить сотрудников на новые появляющиеся в главке должности.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение свердловской полиции. Ответа на момент публикации не поступало.

Сообщения о проблемах в ГУ МВД по региону из-за кадрового некомплекта появлялись в конце июня, когда, по сообщению источника, Александр Мешков не мог получить нового заместителя из-за недостатка сотрудников. Предположительно, заменить начальника было некому. Тем не менее должность в Свердловской области считали «проходной» для Мешкова, на которой он якобы надолго не задержится и перейдет на повышение.

Главный кадровик полицейского главка Владимир Тиряев принял решение уйти в отставку после августовского отпуска. По слова инсайдеров, он принял соответствующее решение давно, но дожидался пенсии.