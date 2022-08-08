Шеф свердловского главка полиции готовится к отставке

Источник уверен, что Мешков ищет себе замену среди подчиненных с осени 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков ищет среди подчиненных преемника, который обеспечит генерал-лейтенанту возможность перевестись в Москву. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Александр Андреевич [Мешков] начал подыскивать себе замену еще с осени 2021 года. Уже тогда у него был сильный кандидат, только вот жаль, что тот не горел желанием заниматься делами шефа. Но сейчас примете появились еще несколько достойных претендентов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, как только подходящий человек будет найден, Мешков получит шансы на повышение. Этому мешает осознание кандидатами сложностей тех обязанностей, которые придется исполнять в кресле Мешкова, заключил инсайдер.

По словам другого осведомленного источника, на время отпуска Мешкова на его место пытались пригласить замначальника главка — руководителя следственного управления Владимира Миронова. Его кандидатуру рассматривали как самую подходящую для поста главы свердловской полиции. Однако сам силовик был не в восторге от этой идеи и отказался от повышения. Со слов инсайдера, после этого Миронов начал готовиться к отставке.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение свердловского главка полиции. Ответа на момент публикации не поступало.

Александр Мешков был назначен на должность главы ГУ МВД по Свердловской области в сентябре 2019 года. По версии источников, Мешков рассматривал должность в областном главке как временную — ступень перед постом в центральном аппарате МВД.