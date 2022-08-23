23 августа 2022

Пермский фонд капремонта подал в суд на ижевский банк

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, статуя фемиды
Рассмотрение дела в арбитражном суде Прикамья назначено на 29 сентября Фото:

Фонд капитального ремонта в Пермском крае взыскивает с ижевского «Датабанка» (бывший «Ижкомбанк») более 36 млн рублей. Информация отражена в картотеке краевого арбитражного суда, указано на сайте.

«Арбитражный суд Пермского края ознакомился с исковым заявлением НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае к ответчику — ОА «Датабанк». Исковое заявление принято к производству Арбитражным судом Пермского края», — сказано в определении суда.

Фонд капремонта в Пермском крае взыскивает с банка задолженность в сумме 36 342 786 рубля 21 копейку и неустойку в сумме 3 074 538 рублей 35 копеек. Рассмотрение дела начнется 29 сентября.

URA.RU рассказывало, что исполнение программы по капитальному ремонту домов в Прикамье оказалось сорвано. Так, без капитального ремонта жилья остались жители Горнозаводского округа. Источники агентства связывают это с излишней бюрократией и нехваткой специалистов в организации. Ранее Фонд капремонта в Пермском крае принял решение сменить банк, в котором размещались средства собственников жилых помещений.

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Фонд капитального ремонта в Пермском крае взыскивает с ижевского «Датабанка» (бывший «Ижкомбанк») более 36 млн рублей. Информация отражена в картотеке краевого арбитражного суда, указано на сайте. «Арбитражный суд Пермского края ознакомился с исковым заявлением НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае к ответчику — ОА «Датабанк». Исковое заявление принято к производству Арбитражным судом Пермского края», — сказано в определении суда. Фонд капремонта в Пермском крае взыскивает с банка задолженность в сумме 36 342 786 рубля 21 копейку и неустойку в сумме 3 074 538 рублей 35 копеек. Рассмотрение дела начнется 29 сентября. URA.RU рассказывало, что исполнение программы по капитальному ремонту домов в Прикамье оказалось сорвано. Так, без капитального ремонта жилья остались жители Горнозаводского округа. Источники агентства связывают это с излишней бюрократией и нехваткой специалистов в организации. Ранее Фонд капремонта в Пермском крае принял решение сменить банк, в котором размещались средства собственников жилых помещений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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