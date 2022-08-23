Пермский фонд капремонта подал в суд на ижевский банк

24 августа 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Рассмотрение дела в арбитражном суде Прикамья назначено на 29 сентября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Фонд капитального ремонта в Пермском крае взыскивает с ижевского «Датабанка» (бывший «Ижкомбанк») более 36 млн рублей. Информация отражена в картотеке краевого арбитражного суда, указано на сайте. «Арбитражный суд Пермского края ознакомился с исковым заявлением НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае к ответчику — ОА «Датабанк». Исковое заявление принято к производству Арбитражным судом Пермского края», — сказано в определении суда. Фонд капремонта в Пермском крае взыскивает с банка задолженность в сумме 36 342 786 рубля 21 копейку и неустойку в сумме 3 074 538 рублей 35 копеек. Рассмотрение дела начнется 29 сентября. URA.RU рассказывало, что исполнение программы по капитальному ремонту домов в Прикамье оказалось сорвано. Так, без капитального ремонта жилья остались жители Горнозаводского округа. Источники агентства связывают это с излишней бюрократией и нехваткой специалистов в организации. Ранее Фонд капремонта в Пермском крае принял решение сменить банк, в котором размещались средства собственников жилых помещений.

Фонд капитального ремонта в Пермском крае взыскивает с ижевского «Датабанка» (бывший «Ижкомбанк») более 36 млн рублей. Информация отражена в картотеке краевого арбитражного суда, указано на сайте. «Арбитражный суд Пермского края ознакомился с исковым заявлением НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае к ответчику — ОА «Датабанк». Исковое заявление принято к производству Арбитражным судом Пермского края», — сказано в определении суда. Фонд капремонта в Пермском крае взыскивает с банка задолженность в сумме 36 342 786 рубля 21 копейку и неустойку в сумме 3 074 538 рублей 35 копеек. Рассмотрение дела начнется 29 сентября. URA.RU рассказывало, что исполнение программы по капитальному ремонту домов в Прикамье оказалось сорвано. Так, без капитального ремонта жилья остались жители Горнозаводского округа. Источники агентства связывают это с излишней бюрократией и нехваткой специалистов в организации. Ранее Фонд капремонта в Пермском крае принял решение сменить банк, в котором размещались средства собственников жилых помещений.