Челябинские ревизоры проверят расходы на нацпроект

Проверять будут областной минстрой и муниципалитеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) региона приступили к проверке расходов на национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом 25 августа URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приступили к проверке благоустройства общественных территорий при реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Контрольное мероприятие проводится в министерстве строительства области и муниципалитетах», — говорится в сообщении КСП.

Контрольные мероприятия КСП включают проверку законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств. Ревизоры также дадут оценку достижения целей, задач государственных и муниципальных программ в ходе реализации нацпроекта.