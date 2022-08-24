24 августа 2022

Челябинские ревизоры проверят расходы на нацпроект

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет обманутых дольщиков ЖХ Яркая жизнь. Челябинск, министерство строительства челябинской области
Проверять будут областной минстрой и муниципалитеты Фото:

В Челябинской области ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) региона приступили к проверке расходов на национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом 25 августа URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приступили к проверке благоустройства общественных территорий при реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Контрольное мероприятие проводится в министерстве строительства области и муниципалитетах», — говорится в сообщении КСП.

Контрольные мероприятия КСП включают проверку законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств. Ревизоры также дадут оценку достижения целей, задач государственных и муниципальных программ в ходе реализации нацпроекта.

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В Челябинской области ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) региона приступили к проверке расходов на национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Об этом 25 августа URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Приступили к проверке благоустройства общественных территорий при реализации федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“. Контрольное мероприятие проводится в министерстве строительства области и муниципалитетах», — говорится в сообщении КСП. Контрольные мероприятия КСП включают проверку законности, целевого и эффективного использования бюджетных средств. Ревизоры также дадут оценку достижения целей, задач государственных и муниципальных программ в ходе реализации нацпроекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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