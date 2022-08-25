Прокуратура оспорила приговор детоубийце из Троицка

26 августа 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Гособвинение посчитало приговор несправедливым Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Троицка (Челябинская область) не согласилась с решением суда в отношении мужчины, зарезавшего двухлетнюю дочь. Гособвинение считает, что полтора года в колонии общего режима слишком мягкое наказание для мужчины. «Гособвинитель не согласился с вынесенным приговором суда, поскольку он является незаконным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, а также несправедливостью приговора. Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд пришел к необоснованному выводу о переквалификации действий осужденного, выводы суда в указанной части противоречат собранным материалам уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что прокурор подал апелляцию в областной суд об отмене приговора и вынесении нового обвинения. По совокупности преступлений обвинитель запрашивает для мужчины наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Житель Троицка убил двухлетнюю дочь во время ссоры с сожительницей. Он замахнулся ножом на женщину, на руках у которой был маленький ребенок. В результате девочка погибла от потери крови. Глава СК России Александр Бастрыкин после оглашения приговора поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить полный доклад о деле. Будет подготовлено обращение в Генпрокуратуру для обжалования решения суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Троицка (Челябинская область) не согласилась с решением суда в отношении мужчины, зарезавшего двухлетнюю дочь. Гособвинение считает, что полтора года в колонии общего режима слишком мягкое наказание для мужчины. «Гособвинитель не согласился с вынесенным приговором суда, поскольку он является незаконным и подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона, а также несправедливостью приговора. Оценив совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд пришел к необоснованному выводу о переквалификации действий осужденного, выводы суда в указанной части противоречат собранным материалам уголовного дела», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что прокурор подал апелляцию в областной суд об отмене приговора и вынесении нового обвинения. По совокупности преступлений обвинитель запрашивает для мужчины наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Житель Троицка убил двухлетнюю дочь во время ссоры с сожительницей. Он замахнулся ножом на женщину, на руках у которой был маленький ребенок. В результате девочка погибла от потери крови. Глава СК России Александр Бастрыкин после оглашения приговора поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить полный доклад о деле. Будет подготовлено обращение в Генпрокуратуру для обжалования решения суда.