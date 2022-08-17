Челябинский генерал отчитается в СК за мягкий приговор детоубийце

Бастрыкина возмутил мягкий приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по уголовному делу жителя Троицка Рамиза Асфандиярова, убившего двухлетнюю дочь. Бастрыкина возмутил мягкий приговор, 1,5 года общего режима, детоубиийце.

«В ходе судебного процесса преступные действия мужчины были переквалифицированы с части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) на часть 4 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ. Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СКР подготовить документы для обращения к Генпрокурору РФ о необходимости обжалования столь мягкого приговора», — сообщает пресс-служба СКР.

В семье, где произошла трагедия, было четверо детей, но отцовство на них не было оформлено, чтобы мать могла получать пособия. 5 февраля 2022 года глава семьи поссорился с сожительницей и ударил ее ножом. У женщины на руках была двухлетняя дочь. Удар ножом пришелся на ногу ребенка. Девочка скончалась от потери крови.

Ранее Асфандияров уже был судим, в момент совершения этого преступления судимость не была погашена. Свою вину в смерти ребенка мужчина признал. Суд не нашел умысла в его действиях по отношению к дочери, а также опасных действий в отношении гражданской жены и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.