Легендарный уральский боец устроит поединок в Екатеринбурге. Видео

26 августа 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Поединок Штыркова и Илича начнется в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральский боец Иван Штырков сразится с сербом Александром Иличем на турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК. «В 18:30 на пятитысячной арене КРК „Уралец“ начнется большой турнир по профессиональному кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном бою вечера легенда российских единоборств Александр Шторм Шлеменко сразится с сербским Джокером — Александром Иличем», — говорится в сообщении пресс-службы. По мнению спортивных обозревателей, турнир запомнится зрителем благодаря мастерству бойцов, выходящих на ринг. Кроме бойца Ивана Штыркова, считающегося уральской легендой боевых искусств, в турнире примут участие Насрудин Насрудинов, новый боец клуба «Архангел Михаил» и швейцарец Ясубей Эномото. Организаторы опубликовали видеоанонс турнира. Зрителей ждут не только эффектные бои, но и шоу с применением современных технологий создания 3D-графики.

Уральский боец Иван Штырков сразится с сербом Александром Иличем на турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК. «В 18:30 на пятитысячной арене КРК „Уралец“ начнется большой турнир по профессиональному кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном бою вечера легенда российских единоборств Александр Шторм Шлеменко сразится с сербским Джокером — Александром Иличем», — говорится в сообщении пресс-службы. По мнению спортивных обозревателей, турнир запомнится зрителем благодаря мастерству бойцов, выходящих на ринг. Кроме бойца Ивана Штыркова, считающегося уральской легендой боевых искусств, в турнире примут участие Насрудин Насрудинов, новый боец клуба «Архангел Михаил» и швейцарец Ясубей Эномото. Организаторы опубликовали видеоанонс турнира. Зрителей ждут не только эффектные бои, но и шоу с применением современных технологий создания 3D-графики.