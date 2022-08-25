Уральский боец Иван Штырков сразится с сербом Александром Иличем на турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК.
«В 18:30 на пятитысячной арене КРК „Уралец“ начнется большой турнир по профессиональному кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном бою вечера легенда российских единоборств Александр Шторм Шлеменко сразится с сербским Джокером — Александром Иличем», — говорится в сообщении пресс-службы.
По мнению спортивных обозревателей, турнир запомнится зрителем благодаря мастерству бойцов, выходящих на ринг. Кроме бойца Ивана Штыркова, считающегося уральской легендой боевых искусств, в турнире примут участие Насрудин Насрудинов, новый боец клуба «Архангел Михаил» и швейцарец Ясубей Эномото.
Организаторы опубликовали видеоанонс турнира. Зрителей ждут не только эффектные бои, но и шоу с применением современных технологий создания 3D-графики.
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