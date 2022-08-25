25 августа 2022

Легендарный уральский боец устроит поединок в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер профессионального бокса, посвященный 295-летию города Екатеринбурга. Екатеринбург, дивс, бокс, rcc boxing promotions
Поединок Штыркова и Илича начнется в Екатеринбурге Фото:

Уральский боец Иван Штырков сразится с сербом Александром Иличем на турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК.

«В 18:30 на пятитысячной арене КРК „Уралец“ начнется большой турнир по профессиональному кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном бою вечера легенда российских единоборств Александр Шторм Шлеменко сразится с сербским Джокером — Александром Иличем», — говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению спортивных обозревателей, турнир запомнится зрителем благодаря мастерству бойцов, выходящих на ринг. Кроме бойца Ивана Штыркова, считающегося уральской легендой боевых искусств, в турнире примут участие Насрудин Насрудинов, новый боец клуба «Архангел Михаил» и швейцарец Ясубей Эномото.

Организаторы опубликовали видеоанонс турнира. Зрителей ждут не только эффектные бои, но и шоу с применением современных технологий создания 3D-графики.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Уральский боец Иван Штырков сразится с сербом Александром Иличем на турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК. «В 18:30 на пятитысячной арене КРК „Уралец“ начнется большой турнир по профессиональному кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном бою вечера легенда российских единоборств Александр Шторм Шлеменко сразится с сербским Джокером — Александром Иличем», — говорится в сообщении пресс-службы. По мнению спортивных обозревателей, турнир запомнится зрителем благодаря мастерству бойцов, выходящих на ринг. Кроме бойца Ивана Штыркова, считающегося уральской легендой боевых искусств, в турнире примут участие Насрудин Насрудинов, новый боец клуба «Архангел Михаил» и швейцарец Ясубей Эномото. Организаторы опубликовали видеоанонс турнира. Зрителей ждут не только эффектные бои, но и шоу с применением современных технологий создания 3D-графики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...