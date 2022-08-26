Сотрудник ФСО задержан по делу об особо крупном мошенничестве

26 августа 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Сумма ущерба по делу о мошенничестве сотрудника ФСО может достигать несколько миллионов, сообщают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководителя проектов ФГУП НТЦ «Система», входящего в структуру Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, Станислава Глазова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудники ФСБ задержали руководителя проектов ФГУП НТЦ „Система“, входящего в структуру Федеральной службы охраны, Станислава Глазова. Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил источник агентству ТАСС. В правоохранительных органах добавили, что сумма принесенного ущерба может составлять несколько миллионов рублей. Сейчас делом занимается Следственный комитет РФ. Басманный районный суд Москвы подтвердил агентству, что органы следствия обратились в суд с просьбой арестовать Глазова. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Глазову С. Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — заявили в суде. Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны был создан в 1992 году. Сейчас НТЦ реализует программу правовой информатизации России и ведет полнотекстовый банк правовой информации.

Руководителя проектов ФГУП НТЦ «Система», входящего в структуру Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, Станислава Глазова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудники ФСБ задержали руководителя проектов ФГУП НТЦ „Система“, входящего в структуру Федеральной службы охраны, Станислава Глазова. Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил источник агентству ТАСС. В правоохранительных органах добавили, что сумма принесенного ущерба может составлять несколько миллионов рублей. Сейчас делом занимается Следственный комитет РФ. Басманный районный суд Москвы подтвердил агентству, что органы следствия обратились в суд с просьбой арестовать Глазова. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Глазову С. Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — заявили в суде. Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны был создан в 1992 году. Сейчас НТЦ реализует программу правовой информатизации России и ведет полнотекстовый банк правовой информации.