Сотрудник ФСО задержан по делу об особо крупном мошенничестве

Руководителя проектов ФГУП НТЦ «Система», входящего в структуру Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, Станислава Глазова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники ФСБ задержали руководителя проектов ФГУП НТЦ „Система“, входящего в структуру Федеральной службы охраны, Станислава Глазова. Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил источник агентству ТАСС. В правоохранительных органах добавили, что сумма принесенного ущерба может составлять несколько миллионов рублей. Сейчас делом занимается Следственный комитет РФ.
Басманный районный суд Москвы подтвердил агентству, что органы следствия обратились в суд с просьбой арестовать Глазова. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Глазову С. Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — заявили в суде.
Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны был создан в 1992 году. Сейчас НТЦ реализует программу правовой информатизации России и ведет полнотекстовый банк правовой информации.
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Руководителя проектов ФГУП НТЦ «Система», входящего в структуру Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, Станислава Глазова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудники ФСБ задержали руководителя проектов ФГУП НТЦ „Система“, входящего в структуру Федеральной службы охраны, Станислава Глазова. Чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — сообщил источник агентству ТАСС. В правоохранительных органах добавили, что сумма принесенного ущерба может составлять несколько миллионов рублей. Сейчас делом занимается Следственный комитет РФ. Басманный районный суд Москвы подтвердил агентству, что органы следствия обратились в суд с просьбой арестовать Глазова. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Глазову С. Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере», — заявили в суде. Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны был создан в 1992 году. Сейчас НТЦ реализует программу правовой информатизации России и ведет полнотекстовый банк правовой информации.