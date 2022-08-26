26 августа 2022

В России создадут военную экипировку солдат будущего

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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, армия, военные, амуниция, экипировка
Для российских военных начнут создавать экипировку будущего Фото:

В 2023 году в России начнут создавать экипировку для солдат будущего. Об этом сообщил официальный представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

«Министерством обороны РФ принято решение о начале работ по созданию боевой экипировки военнослужащего нового поколения. Что конкретно войдет в состав новой экипировки — будет ясно после проведения научно-исследовательской работы. НИР планируется провести в 2023 году», — рассказал сотрудник в беседе с РИА «Новости».

Ранее на форуме «Армия-2022» были представлены образцы новой военной экипировки «Витязь-ОС», пишет RT. Все компоненты новой брони изготовлены из огнестойкой ткани, которая способна выдерживать воздействие открытого пламени в течение 30 секунд.

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В 2023 году в России начнут создавать экипировку для солдат будущего. Об этом сообщил официальный представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. «Министерством обороны РФ принято решение о начале работ по созданию боевой экипировки военнослужащего нового поколения. Что конкретно войдет в состав новой экипировки — будет ясно после проведения научно-исследовательской работы. НИР планируется провести в 2023 году», — рассказал сотрудник в беседе с РИА «Новости». Ранее на форуме «Армия-2022» были представлены образцы новой военной экипировки «Витязь-ОС», пишет RT. Все компоненты новой брони изготовлены из огнестойкой ткани, которая способна выдерживать воздействие открытого пламени в течение 30 секунд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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