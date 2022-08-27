Адвокат: россияне могут пробовать еду в магазинах до оплаты

28 августа 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Покупатель может открыть еду прямо в магазине, однако он будет обязан ее купить, сообщила Надежда Колотович Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Покупатель имеет право попробовать еду или напиток в магазине до того, как оплатил его. Об этом рассказала адвокат Надежда Колотович. «Гражданским законодательством прямо не прописано и одновременно не запрещено право покупателя „продегустировать“ продукт до его оплаты. Когда человек берет товар в руки и несет его к кассе, он принимает условия оферты и приобретения товара. То есть фактически заключает с магазином договор купли-продажи. Этот договор в свою очередь предоставляет покупателю право делать с продуктом все что угодно, в том числе пробовать и даже съесть или выпить полностью», — рассказала Колотович в беседе с «Лентой.ру». Как отметила адвокат, если человек попробовал товар прямо в магазине, ему все-таки придется его оплатить. Даже если продукт окажется просроченным, жалобу магазину можно будет предъявить только после оплаты. Если же покупатель попробует товар и вернет его на полку, ему грозит статья за мелкое мошенничество.

Покупатель имеет право попробовать еду или напиток в магазине до того, как оплатил его. Об этом рассказала адвокат Надежда Колотович. «Гражданским законодательством прямо не прописано и одновременно не запрещено право покупателя „продегустировать“ продукт до его оплаты. Когда человек берет товар в руки и несет его к кассе, он принимает условия оферты и приобретения товара. То есть фактически заключает с магазином договор купли-продажи. Этот договор в свою очередь предоставляет покупателю право делать с продуктом все что угодно, в том числе пробовать и даже съесть или выпить полностью», — рассказала Колотович в беседе с «Лентой.ру». Как отметила адвокат, если человек попробовал товар прямо в магазине, ему все-таки придется его оплатить. Даже если продукт окажется просроченным, жалобу магазину можно будет предъявить только после оплаты. Если же покупатель попробует товар и вернет его на полку, ему грозит статья за мелкое мошенничество.