Адвокат: россияне могут пробовать еду в магазинах до оплаты

Покупатель имеет право попробовать еду или напиток в магазине до того, как оплатил его. Об этом рассказала адвокат Надежда Колотович.
«Гражданским законодательством прямо не прописано и одновременно не запрещено право покупателя „продегустировать“ продукт до его оплаты. Когда человек берет товар в руки и несет его к кассе, он принимает условия оферты и приобретения товара. То есть фактически заключает с магазином договор купли-продажи. Этот договор в свою очередь предоставляет покупателю право делать с продуктом все что угодно, в том числе пробовать и даже съесть или выпить полностью», — рассказала Колотович в беседе с «Лентой.ру».
Как отметила адвокат, если человек попробовал товар прямо в магазине, ему все-таки придется его оплатить. Даже если продукт окажется просроченным, жалобу магазину можно будет предъявить только после оплаты. Если же покупатель попробует товар и вернет его на полку, ему грозит статья за мелкое мошенничество.
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Покупатель имеет право попробовать еду или напиток в магазине до того, как оплатил его. Об этом рассказала адвокат Надежда Колотович. «Гражданским законодательством прямо не прописано и одновременно не запрещено право покупателя „продегустировать“ продукт до его оплаты. Когда человек берет товар в руки и несет его к кассе, он принимает условия оферты и приобретения товара. То есть фактически заключает с магазином договор купли-продажи. Этот договор в свою очередь предоставляет покупателю право делать с продуктом все что угодно, в том числе пробовать и даже съесть или выпить полностью», — рассказала Колотович в беседе с «Лентой.ру». Как отметила адвокат, если человек попробовал товар прямо в магазине, ему все-таки придется его оплатить. Даже если продукт окажется просроченным, жалобу магазину можно будет предъявить только после оплаты. Если же покупатель попробует товар и вернет его на полку, ему грозит статья за мелкое мошенничество.