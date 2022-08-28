Сельские пенсионеры в Челябинской области получат надбавки

29 августа 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Размер надбавки за сельский стаж равняется 1641,08 рубль в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неработающие пенсионеры в Челябинской области, имеющие сельский стаж, получат надбавки к пенсии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда России (ПФР), размер надбавки равен 25% от размера фиксированной выплаты, которая составляет 6,5 тысячи рублей. «Неработающим пенсионерам, проживающим на селе, выплачивается надбавка в размере 1641,08 рубль в месяц. В „сельский“ стаж включается не любая работа, которая осуществлялась в сельской местности, а та, что осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории РФ (до 01.01.1992 — на территории союзных республик бывшего СССР)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПФР области. Там отметили, что при подсчете стажа для получения повышенной фиксированной выплаты учитывается работа в различных сельскохозяйственных организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыболовстве. Ее могут получать агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринары, геодезисты. Более 500 профессий претендуют на эту выплату. Партия ЛДПР предложила произвести перерасчет страховой пенсии по старости для работающих пенсионеров. Партия уже подготовила соответствующий законопроект.

Неработающие пенсионеры в Челябинской области, имеющие сельский стаж, получат надбавки к пенсии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда России (ПФР), размер надбавки равен 25% от размера фиксированной выплаты, которая составляет 6,5 тысячи рублей. «Неработающим пенсионерам, проживающим на селе, выплачивается надбавка в размере 1641,08 рубль в месяц. В „сельский“ стаж включается не любая работа, которая осуществлялась в сельской местности, а та, что осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории РФ (до 01.01.1992 — на территории союзных республик бывшего СССР)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПФР области. Там отметили, что при подсчете стажа для получения повышенной фиксированной выплаты учитывается работа в различных сельскохозяйственных организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыболовстве. Ее могут получать агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринары, геодезисты. Более 500 профессий претендуют на эту выплату. Партия ЛДПР предложила произвести перерасчет страховой пенсии по старости для работающих пенсионеров. Партия уже подготовила соответствующий законопроект.