Сотрудники ФСБ из ХМАО получат новые льготы за СВО на Донбассе

29 августа 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Военнослужащие ФСБ, отражающие нападения на РФ со стороны Украины, также включены в закон «О ветеранах». Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ФСБ, отражающие атаки с территории Украины, получат новые льготы. Власти ХМАО включили данную категорию сотрудников в региональный закон «О ветеранах». Об этом URA.RU рассказали в департаменте социального развития ХМАО. «Дополнить категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, лицами из числа: военнослужащих органов федеральной службы безопасности, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», — говорится в официальном сообщении на запрос агентства. Ветеранам и инвалидам боевых действий предоставляются: бесплатное зубопротезирование, сертификаты на приобретение технических средств реабилитации и оплата услуг по их ремонту, частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов (квартир). Также они освобождены от уплаты налога за легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Ранее URA.RU сообщало, что раненный во время спецоперации России на Украине контрактник из Ханты-Мансийска не может получить гарантированные ему государством выплаты. В восстановлении прав военного участвуют органы власти Ростовской области, управление по миграции ХМАО, а также уполномоченный по правам человека из Донецкой области.



Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военнослужащие ФСБ, отражающие атаки с территории Украины, получат новые льготы. Власти ХМАО включили данную категорию сотрудников в региональный закон «О ветеранах». Об этом URA.RU рассказали в департаменте социального развития ХМАО. «Дополнить категории граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, лицами из числа: военнослужащих органов федеральной службы безопасности, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года», — говорится в официальном сообщении на запрос агентства. Ветеранам и инвалидам боевых действий предоставляются: бесплатное зубопротезирование, сертификаты на приобретение технических средств реабилитации и оплата услуг по их ремонту, частичное возмещение расходов на оплату газификации жилых домов (квартир). Также они освобождены от уплаты налога за легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил. Ранее URA.RU сообщало, что раненный во время спецоперации России на Украине контрактник из Ханты-Мансийска не может получить гарантированные ему государством выплаты. В восстановлении прав военного участвуют органы власти Ростовской области, управление по миграции ХМАО, а также уполномоченный по правам человека из Донецкой области. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ сообщил, что это вынужденная мера, ее главная цель — спасение жителей ЛНР и ДНР от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.