Автор «Ночного дозора» поддержал охранника из Ельцин Центра

Лукьяненко считает, что охранник из Ельцин Центра придумал новый способ взаимодействия художника и посетителя выставки Фото: социальная сеть Сергея Лукьяненко

Автор романа «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко считает, что охранник екатеринбуржского Ельцин Центра Александр Васильев, который пририсовал глаза картине Анны Лепорской, наполнил работу дополнительным смыслом и красотой. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«А по-моему лучше картины стали. Добавилось многозначительности, глубины. Одна голова без глаз, а у других глазки-то открылись! Сразу мысль заиграла. И вообще это перформанс и акция. Вот что Ельцин Центр животворящий делает, простой человек превратился в художника и со-творца», — заявил писатель.

Также он пошутил, что вместо 180 часов обязательных работ мужчине нужно было выдать кисточку и краски и отправить его на выставки современного искусства. Также Лукьяненко отметил, что охраннику нужно было по-иному дополнить картину Лепорской.

«Надо было одной голове глаза пририсовать, другой уши, а третьей рот. Вот тогда — ух! Сколько этот шедевр стоит, семьдесят миллионов? Сто семьдесят бы стал стоить! Новое слово в искусстве. Совместное творчество художника и зрителя», — резюмировал писатель и предложил, чтобы в будущем к картинам современного искусства подвешивали карандаш и ластик: так люди бы могли взаимодействовать с искусством на месте.

Охранник Александр Васильев стал известен после того, как в начале января пририсовал шариковой ручкой глаза на картине ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Стоимость картины оценили в 75 миллионов рублей, а ущерб, который нанесли Третьяковской галерее — около 250 тысяч рублей. По словам Васильева, он нарисовал глаза по просьбе школьников, присутствовавших на выставке, однако на суде появилось видео инцидента, на котором нет никаких детей.

19 августа во время заседания Верх-Исетского районного суда Васильев признал, что раскаивается в содеянном и заявил, что из-за своего поступка не может устроиться на работу. 23 августа суд назначил охраннику Васильеву 180 часов обязательных работ.