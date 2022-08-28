28 августа 2022

В Краснокамском парке все аттракционы работали с нарушениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, аттракцион, карусель
У аттракционов отсутствовала обязательная регистрация Фото:

В Краснокамске (Пермский край) прокуратура установила, что аттракционы в местном парке культуры и отдыха работали с нарушениями. У всех отсутствовала обязательная регистрация, также не был ограничен доступ в опасные зоны для посетителей, передает сайт краевой прокуратуры.

«Установлено, что ни один аттракцион не прошел обязательную регистрацию перед вводом в эксплуатацию, не обеспечено ограничение доступа посетителей в опасные зоны (механизмы, электрооборудование), большинство надувных аттракционов закреплены с нарушением правил», — говорится на сайте. Нарушения было выявлено и при размещении надувного аттракциона на набережной Камы.

Кроме этого, к работе на аттракционах допускались несовершеннолетние, которые не проходили инструктаж, с ними не заключались трудовые договора. Посетителям при покупке билетов не выдавались чеки. По итогам проверки, представления внесены главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу и трем предпринимателям. В отношении собственников возбуждены девять уголовных дел. Материалы по ним направлены в Инспекцию государственного технического надзора, Управление Росреестра, Государственную инспекцию труда.

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В Краснокамске (Пермский край) прокуратура установила, что аттракционы в местном парке культуры и отдыха работали с нарушениями. У всех отсутствовала обязательная регистрация, также не был ограничен доступ в опасные зоны для посетителей, передает сайт краевой прокуратуры. «Установлено, что ни один аттракцион не прошел обязательную регистрацию перед вводом в эксплуатацию, не обеспечено ограничение доступа посетителей в опасные зоны (механизмы, электрооборудование), большинство надувных аттракционов закреплены с нарушением правил», — говорится на сайте. Нарушения было выявлено и при размещении надувного аттракциона на набережной Камы. Кроме этого, к работе на аттракционах допускались несовершеннолетние, которые не проходили инструктаж, с ними не заключались трудовые договора. Посетителям при покупке билетов не выдавались чеки. По итогам проверки, представления внесены главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу и трем предпринимателям. В отношении собственников возбуждены девять уголовных дел. Материалы по ним направлены в Инспекцию государственного технического надзора, Управление Росреестра, Государственную инспекцию труда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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