В Краснокамском парке все аттракционы работали с нарушениями

29 августа 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

У аттракционов отсутствовала обязательная регистрация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснокамске (Пермский край) прокуратура установила, что аттракционы в местном парке культуры и отдыха работали с нарушениями. У всех отсутствовала обязательная регистрация, также не был ограничен доступ в опасные зоны для посетителей, передает сайт краевой прокуратуры. «Установлено, что ни один аттракцион не прошел обязательную регистрацию перед вводом в эксплуатацию, не обеспечено ограничение доступа посетителей в опасные зоны (механизмы, электрооборудование), большинство надувных аттракционов закреплены с нарушением правил», — говорится на сайте. Нарушения было выявлено и при размещении надувного аттракциона на набережной Камы. Кроме этого, к работе на аттракционах допускались несовершеннолетние, которые не проходили инструктаж, с ними не заключались трудовые договора. Посетителям при покупке билетов не выдавались чеки. По итогам проверки, представления внесены главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу и трем предпринимателям. В отношении собственников возбуждены девять уголовных дел. Материалы по ним направлены в Инспекцию государственного технического надзора, Управление Росреестра, Государственную инспекцию труда.

В Краснокамске (Пермский край) прокуратура установила, что аттракционы в местном парке культуры и отдыха работали с нарушениями. У всех отсутствовала обязательная регистрация, также не был ограничен доступ в опасные зоны для посетителей, передает сайт краевой прокуратуры. «Установлено, что ни один аттракцион не прошел обязательную регистрацию перед вводом в эксплуатацию, не обеспечено ограничение доступа посетителей в опасные зоны (механизмы, электрооборудование), большинство надувных аттракционов закреплены с нарушением правил», — говорится на сайте. Нарушения было выявлено и при размещении надувного аттракциона на набережной Камы. Кроме этого, к работе на аттракционах допускались несовершеннолетние, которые не проходили инструктаж, с ними не заключались трудовые договора. Посетителям при покупке билетов не выдавались чеки. По итогам проверки, представления внесены главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу и трем предпринимателям. В отношении собственников возбуждены девять уголовных дел. Материалы по ним направлены в Инспекцию государственного технического надзора, Управление Росреестра, Государственную инспекцию труда.