Грузовик потерял управление посреди трассы в ХМАО

У водителя за рулем случился инсульт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Грузовик потерял управление посреди трассы в 12 километрах от Радужного. Водителю стало плохо за рулем, из-за чего автомобиль начало бросать в стороны. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

«Поступило сообщение от очевидцев, что по автодороге в 12 км от города Радужный движется грузовик, водителю которого, предположительно, стало плохо за рулем. Автомобиль совершал различные маневры на проезжей части дороги, создавая аварийную ситуацию. Проезжающие мимо водители своими силами пытались остановить машину, „подрезая“ его и призывая различными способами съехать на обочину», — говорится на сайте ведомства.

Полицейские обнаружили грузовик, стоящим на обочине. Правоохранители доставили водителя в больницу, где выяснилось, что у мужчины случился инсульт. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение.

Ранее URA.RU рассказывало, что на трассе в ХМАО рейсовый автобус протаранил грузовик. Происшествие случилось на дороге, ведущей из Сургута в Нижневартовск. В результате аварии травмировались трое пассажиров автобуса и водитель грузовика «ГАЗ».