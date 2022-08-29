Пермяки придумали, чем заменить важный импортный продукт

Ученые разработали технологию производства отечественного сырья для пищевой промышленности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали технологию импортозамещения хлопкового сырья для пищевой промышленности. Речь о порошковой микрокристаллической целлюлозе, которая применяется в качестве заменителей жира и эмульгаторов. Чаще всего этот продукт используют при производстве витаминов и таблеток.

«Традиционным сырьем для порошковой целлюлозы являются хлопковая и древесная целлюлоза. Оба вида в нашей стране не производятся. Ученые Пермского Политеха нашли способ получения порошковой целлюлозы из небеленой древесной сульфитной целлюлозы, предназначенной для бумажного производства. Технология решит вопрос импортозамещения. Хлопковое сырье будет заменено экологически чистым и экономически выгодным отечественным», — сообщили в пресс-службе вуза.

Небеленую древесную целлюлозу ученые ПНИПУ облагородили щелочью, превратили в порошок с помощью азотной кислоты, а потом отбелили пероксидом водорода. Готовый продукт соответствует всем нужным нормам. Технология получила патенты и рекомендована для внедрения в пищевой, фармацевтической и медицинской отраслях.

Ранее URA.RU рассказывало, что разработка пермских ученых поможет в добыче полезных ископаемых на севере страны. Специалисты ПНИПУ придумали способ защитить оптоволоконные кабели от воздействия экстремально низких температур.

Содействие привлечению российских ученых к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. В условиях нарастающей потребности импортозамещения устойчивое развитие регионов невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.