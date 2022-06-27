Чиновники из ХМАО жалуются на мэра из-за маленьких премий

28 июня 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Чиновники из Нефтеюганска говорят, что раньше получали больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чиновники мэрии Нефтеюганска недовольны размерами квартальных премий, которые им платят с момента прихода на пост главы города Эльвиры Бугай. Об этом URA.RU сообщил сотрудник городской администрации. «С приходом Эльвиры Бугай, размер квартальных премий стал уменьшаться. Если раньше раз в три месяца можно было рассчитывать на получение еще одного фонда оплаты труда, то есть еще одной зарплаты, то сейчас эти выплаты составляют всего лишь несколько тысяч рублей. Глава считает, что мы плохо работаем, поэтому премии и оказались срезаны. Но санкции в таком случае нужно применять к руководящему составу, который и отвечает за результат. А страдают, в первую очередь, рядовые специалисты, которые и так не могут похвастаться высоким уровнем зарплат. В конечном итоге, все это приводит лишь к тому, что мотивированность сотрудников падает», — рассказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска сообщили URA.RU, что размер денежных премий сотрудников регламентируется специальным положением. «В феврале были внесены изменения, конкретизирующие критерии (показатели) назначения поощрения по итогам работы за квартал и год. То есть муниципальному служащему может быть снижен размер квартальной премии за несвоевременное, некачественное исполнение поручений или наличие дисциплинарных взысканий. Ранее, до изменений, данная норма также имелась, однако в ней не было предусмотрено четких критериев, влияющих на премирование», — прокомментировали в мэрии Нефтеюганска. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Нефтеюганска возникли сложности с выплатой зарплаты сотрудникам из-за технического сбоя. В итоге деньги чиновники смогли получить лишь почти через неделю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Чиновники мэрии Нефтеюганска недовольны размерами квартальных премий, которые им платят с момента прихода на пост главы города Эльвиры Бугай. Об этом URA.RU сообщил сотрудник городской администрации. «С приходом Эльвиры Бугай, размер квартальных премий стал уменьшаться. Если раньше раз в три месяца можно было рассчитывать на получение еще одного фонда оплаты труда, то есть еще одной зарплаты, то сейчас эти выплаты составляют всего лишь несколько тысяч рублей. Глава считает, что мы плохо работаем, поэтому премии и оказались срезаны. Но санкции в таком случае нужно применять к руководящему составу, который и отвечает за результат. А страдают, в первую очередь, рядовые специалисты, которые и так не могут похвастаться высоким уровнем зарплат. В конечном итоге, все это приводит лишь к тому, что мотивированность сотрудников падает», — рассказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска сообщили URA.RU, что размер денежных премий сотрудников регламентируется специальным положением. «В феврале были внесены изменения, конкретизирующие критерии (показатели) назначения поощрения по итогам работы за квартал и год. То есть муниципальному служащему может быть снижен размер квартальной премии за несвоевременное, некачественное исполнение поручений или наличие дисциплинарных взысканий. Ранее, до изменений, данная норма также имелась, однако в ней не было предусмотрено четких критериев, влияющих на премирование», — прокомментировали в мэрии Нефтеюганска. Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Нефтеюганска возникли сложности с выплатой зарплаты сотрудникам из-за технического сбоя. В итоге деньги чиновники смогли получить лишь почти через неделю.