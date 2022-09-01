Пермского бизнесмена наказали за пользование чужими деньгами

В Перми судебные приставы взыскали 5 миллионов с бизнесмена, нарушившего договор о перевозках

Предпринимателя обязали выплатить проценты за пользование чужими деньгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми бизнесмена обязали выплатить проценты за пользование чужими деньгами. Речь о 5 миллионах рублей, которые он должен был выплатить перевозчику, заключившему в 2015 году договор с мэрией на обслуживание автобусного маршрута № 13. По договору предприниматель предоставил перевозчику 11 автобусов и заключил соглашение о передаче прав и обязанностей по перевозке пассажиров, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

«Стороны договорились, что все средства, вырученные от продажи билетов, будут предоставляться исполнителю в полном объеме. Чтобы компенсировать недополученные доходы от перевозки отдельных категорий граждан, между предпринимателями также был заключен договор. По условиям одна сторона должна была переводить второй стороне 50% средств, полученных от продажи проездных билетов и соцпроездных, а также 50% средств, субсидированных департаментом дорог и транспорта», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю.

Обязанности по перевозке пассажиров перевозчик выполнил, но денег так и не получил, после чего обратился в суд и потребовал взыскать проценты за пользование своими деньгами по договору уступки прав. Опасаясь штрафа, предприниматель перечислил сумму долга на счет службы судебных приставов, фактически исполнив решение суда.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми судебные приставы наказали микрофинансовую организацию за назойливые звонки должнице. МФО был выписан штраф в 60 тысяч рублей.