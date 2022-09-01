Жители пермского острова жалуются на странные поджоги домов

Пермская полиция проводит проверку из-за серии пожаров на острове

02 сентября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

За девять дней в поселке сгорело четыре дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке на острове Закурье (Чусовой, Пермский край) в августе за девять дней сгорело четыре дома. Из-за серии возгораний полиция проводит проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД. Местные жители подозревают, что это были умышленные поджоги. «В межмуниципальном отделе МВД России „Чусовской“ в период с 15 по 24 августа 2022 поступили четыре сообщения о возгорании строений в п. Закурье Чусовского городского округа. В настоящее время сотрудниками полиции по данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в пресс-службе. Сообщения о серии возгораний появлялись в местных пабликах в соцсетях. Жители острова считают, что причины возгораний — умышленные поджоги. Пока сгорели только здания, в которых никто не живет. Многие предполагают, что так развлекаются хулиганы, некоторые говорят, что таким образом запугивают жителей поселка с целью их выселить.

В поселке на острове Закурье (Чусовой, Пермский край) в августе за девять дней сгорело четыре дома. Из-за серии возгораний полиция проводит проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД. Местные жители подозревают, что это были умышленные поджоги. «В межмуниципальном отделе МВД России „Чусовской“ в период с 15 по 24 августа 2022 поступили четыре сообщения о возгорании строений в п. Закурье Чусовского городского округа. В настоящее время сотрудниками полиции по данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в пресс-службе. Сообщения о серии возгораний появлялись в местных пабликах в соцсетях. Жители острова считают, что причины возгораний — умышленные поджоги. Пока сгорели только здания, в которых никто не живет. Многие предполагают, что так развлекаются хулиганы, некоторые говорят, что таким образом запугивают жителей поселка с целью их выселить.