01 сентября 2022

Жители пермского острова жалуются на странные поджоги домов

Пермская полиция проводит проверку из-за серии пожаров на острове
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, сгоревший дом, последствия пожара, малиновка
За девять дней в поселке сгорело четыре дома Фото:

В поселке на острове Закурье (Чусовой, Пермский край) в августе за девять дней сгорело четыре дома. Из-за серии возгораний полиция проводит проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД. Местные жители подозревают, что это были умышленные поджоги.

«В межмуниципальном отделе МВД России „Чусовской“ в период с 15 по 24 августа 2022 поступили четыре сообщения о возгорании строений в п. Закурье Чусовского городского округа. В настоящее время сотрудниками полиции по данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в пресс-службе.

Сообщения о серии возгораний появлялись в местных пабликах в соцсетях. Жители острова считают, что причины возгораний — умышленные поджоги. Пока сгорели только здания, в которых никто не живет. Многие предполагают, что так развлекаются хулиганы, некоторые говорят, что таким образом запугивают жителей поселка с целью их выселить.

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В поселке на острове Закурье (Чусовой, Пермский край) в августе за девять дней сгорело четыре дома. Из-за серии возгораний полиция проводит проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе краевого ГУ МВД. Местные жители подозревают, что это были умышленные поджоги. «В межмуниципальном отделе МВД России „Чусовской“ в период с 15 по 24 августа 2022 поступили четыре сообщения о возгорании строений в п. Закурье Чусовского городского округа. В настоящее время сотрудниками полиции по данным фактам проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — рассказали в пресс-службе. Сообщения о серии возгораний появлялись в местных пабликах в соцсетях. Жители острова считают, что причины возгораний — умышленные поджоги. Пока сгорели только здания, в которых никто не живет. Многие предполагают, что так развлекаются хулиганы, некоторые говорят, что таким образом запугивают жителей поселка с целью их выселить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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