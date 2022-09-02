В Пермском крае продают участок с тремя домами и пляжем на берегу Сылвы

За три дома и большой участок с собственным пляжем владелец просит около 20 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Грузди Пермского края продают участок с тремя домами и собственным пляжем на берегу Сылвы. Объявление выставлено на сайте Avito.

«Подходит как для организации бизнеса, так и для большой семьи или нескольких семей. Роскошный берег, омываемый рекой с двух сторон. Собственный песочный пляж протяженностью 150 м. Берега укреплены. Собственный Пирс с беседкой. Есть ангар и бетонированная дорога для спуска катера в воду. Территория с ландшафтным дизайном, ровная», — пишет владелец. На участке находятся три двухэтажных дома, общая площадь которых составляет 440 квадратных метров.

Во всех домах есть камины и печи. На участке есть две бани, несколько беседок, мангальных зон и корабль-горка. За жилой комплекс на берегу реки владелец просит 19 888 888 рублей.

Также на берегу Сылвы в Кунгуре появился глэмпинг «Белые камни». На территории построены 7 домиков-шатров, в которых могут разместиться 27 человек.

На территории участка есть собственный пляж и пирс Фото с сайта Avito

Площадь участка составляет 50 соток Фото с сайта Avito