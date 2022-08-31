В Пермском крае на берегу Сылвы построили «гостиницу на природе». Фото

01 сентября 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

По мнению многих аналитиков, глэмпинг — одно из самых популярных развлечений 2022 года в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) на левом берегу реки Сылвы, напротив Ледяной горы появился глэмпинг (разновидность отдыха, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью побыть на природе). Он получил название «Белые камни». Об этом после рабочего визита туда рассказал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов. «Участок у реки был в собственности давно. Когда в крае начали появляться глэмпинги, владельцу стало обидно, что в Кунгуре еще нет такого вида отдыха. Было принято решение на этой земле обустроить уголок единения с природой с максимальным комфортом. Участие в программе Ростуризма помогло получить субсидию в размере 50% на строительство», — написал Лысанов в своем telegram-канале со слов хозяйки глэмпинга Галины Теклюк. Сейчас на территории построены 7 домиков-шатров. Всего в них могут разместиться 27 человек. Есть душевой модуль с уборными и баня-бочка. О том, что малому и микробизнесу Прикамья помогут создать и обустроить туристические места в регионе, URA.RU писало ранее. Предприниматели могут получить до 2,5 млн рублей на создание глэмпингов, систем навигации и ориентирования для туристов, а также санитарно-гигиенических построек. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Нытвенском округе Пермского края продается глэмпинг «Чистые пруды». Объявление о продаже готового бизнеса появилось на сайте Avito. По словам главы территории, у города (в целом) и этого места (в частности) большой туристический потенциал Фото: telegram-канал Вадима Лысанова Сама концепция такого вида отдыха появилась в Шотландии еще в XVI веке Фото: telegram-канал Вадима Лысанова С 2010 года глэмпинг начал активно развиваться по всему миру Фото: telegram-канал Вадима Лысанова

В Кунгуре (Пермский край) на левом берегу реки Сылвы, напротив Ледяной горы появился глэмпинг (разновидность отдыха, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью побыть на природе). Он получил название «Белые камни». Об этом после рабочего визита туда рассказал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов. «Участок у реки был в собственности давно. Когда в крае начали появляться глэмпинги, владельцу стало обидно, что в Кунгуре еще нет такого вида отдыха. Было принято решение на этой земле обустроить уголок единения с природой с максимальным комфортом. Участие в программе Ростуризма помогло получить субсидию в размере 50% на строительство», — написал Лысанов в своем telegram-канале со слов хозяйки глэмпинга Галины Теклюк. Сейчас на территории построены 7 домиков-шатров. Всего в них могут разместиться 27 человек. Есть душевой модуль с уборными и баня-бочка. О том, что малому и микробизнесу Прикамья помогут создать и обустроить туристические места в регионе, URA.RU писало ранее. Предприниматели могут получить до 2,5 млн рублей на создание глэмпингов, систем навигации и ориентирования для туристов, а также санитарно-гигиенических построек. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Нытвенском округе Пермского края продается глэмпинг «Чистые пруды». Объявление о продаже готового бизнеса появилось на сайте Avito.