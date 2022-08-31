В Кунгуре (Пермский край) на левом берегу реки Сылвы, напротив Ледяной горы появился глэмпинг (разновидность отдыха, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью побыть на природе). Он получил название «Белые камни». Об этом после рабочего визита туда рассказал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.
«Участок у реки был в собственности давно. Когда в крае начали появляться глэмпинги, владельцу стало обидно, что в Кунгуре еще нет такого вида отдыха. Было принято решение на этой земле обустроить уголок единения с природой с максимальным комфортом. Участие в программе Ростуризма помогло получить субсидию в размере 50% на строительство», — написал Лысанов в своем telegram-канале со слов хозяйки глэмпинга Галины Теклюк. Сейчас на территории построены 7 домиков-шатров. Всего в них могут разместиться 27 человек. Есть душевой модуль с уборными и баня-бочка.
О том, что малому и микробизнесу Прикамья помогут создать и обустроить туристические места в регионе, URA.RU писало ранее. Предприниматели могут получить до 2,5 млн рублей на создание глэмпингов, систем навигации и ориентирования для туристов, а также санитарно-гигиенических построек. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Нытвенском округе Пермского края продается глэмпинг «Чистые пруды». Объявление о продаже готового бизнеса появилось на сайте Avito.
По словам главы территории, у города (в целом) и этого места (в частности) большой туристический потенциал
Фото: telegram-канал Вадима Лысанова
Сама концепция такого вида отдыха появилась в Шотландии еще в XVI веке
Фото: telegram-канал Вадима Лысанова
С 2010 года глэмпинг начал активно развиваться по всему миру
Фото: telegram-канал Вадима Лысанова
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В Кунгуре (Пермский край) на левом берегу реки Сылвы, напротив Ледяной горы появился глэмпинг (разновидность отдыха, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью побыть на природе). Он получил название «Белые камни». Об этом после рабочего визита туда рассказал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов. «Участок у реки был в собственности давно. Когда в крае начали появляться глэмпинги, владельцу стало обидно, что в Кунгуре еще нет такого вида отдыха. Было принято решение на этой земле обустроить уголок единения с природой с максимальным комфортом. Участие в программе Ростуризма помогло получить субсидию в размере 50% на строительство», — написал Лысанов в своем telegram-канале со слов хозяйки глэмпинга Галины Теклюк. Сейчас на территории построены 7 домиков-шатров. Всего в них могут разместиться 27 человек. Есть душевой модуль с уборными и баня-бочка. О том, что малому и микробизнесу Прикамья помогут создать и обустроить туристические места в регионе, URA.RU писало ранее. Предприниматели могут получить до 2,5 млн рублей на создание глэмпингов, систем навигации и ориентирования для туристов, а также санитарно-гигиенических построек. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Нытвенском округе Пермского края продается глэмпинг «Чистые пруды». Объявление о продаже готового бизнеса появилось на сайте Avito.