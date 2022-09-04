На концерте Клавы Коки внезапно начался шторм. Видео

Клава Кока спела на детском фестивале во Владивостоке, попав под шторм

05 сентября 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Певица выступала на концерте, попав под сильный дождь (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) выступила в шторм на концерте на фестивале детства и юношества «Я, мы, тигр» во Владивостоке. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Случился еще один сюрприз. Во Владивостоке начался шторм — сильнейший дождь и ветер», — говорится в сообщении. Певица отмечает, что выступление было на улице. «Сцена без крыши, на мне летний наряд и каблуки, которые скользят, техника глючит», — добавила Кока. Но это не помешало ей выступить на мероприятии. Клава Кока выступила на фестивале детства и юношества во Владивостоке 4 сентября. На этом фестивале певица исполнила песню «Пьяную домой», за что ее раскритиковали в соцсетях. Многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике. Но перед выступлением артистка потеряла голос. Ее выступление на молодежном фестивале было под вопросом. Благодаря врачам певица смогла спеть вживую на концерте.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) выступила в шторм на концерте на фестивале детства и юношества «Я, мы, тигр» во Владивостоке. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Случился еще один сюрприз. Во Владивостоке начался шторм — сильнейший дождь и ветер», — говорится в сообщении. Певица отмечает, что выступление было на улице. «Сцена без крыши, на мне летний наряд и каблуки, которые скользят, техника глючит», — добавила Кока. Но это не помешало ей выступить на мероприятии. Клава Кока выступила на фестивале детства и юношества во Владивостоке 4 сентября. На этом фестивале певица исполнила песню «Пьяную домой», за что ее раскритиковали в соцсетях. Многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике. Но перед выступлением артистка потеряла голос. Ее выступление на молодежном фестивале было под вопросом. Благодаря врачам певица смогла спеть вживую на концерте.